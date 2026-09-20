Hasta 8 horas sin luz: Revisa las 9 comunas de la RM afectadas este lunes 21 de septiembre

20 sept. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Diversas comunas de la Región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados de hasta ocho horas durante este lunes 21 de septiembre, debido a trabajos que realizará Enel Distribución para mejorar la calidad del servicio.

La empresa informó que las interrupciones del suministro eléctrico corresponden a labores de mantenimiento, mejoras en la red y conexión de nuevos clientes.

En total, nueve comunas se verán afectadas por estas suspensiones programadas del servicio: Estación Central, Conchalí, Providencia, Peñalolén, Renca, San Joaquín, La Florida, Macul y Ñuñoa.

Cortes de luz programados para este lunes 21 de septiembre

Estación Central

El corte de luz está programado entre las 09:30 y las 15:30 horas:

ENEL

ENEL

Conchalí

La interrupción del suministro eléctrico se extenderá entre las 10:30 y las 18:00 horas:

ENEL

El corte está programado entre las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Peñalolén

La suspensión del servicio se realizará entre las 11:00 y las 17:00 horas:

ENEL

Renca

El corte de luz está contemplado entre las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

La interrupción se extenderá entre las 11:00 y las 15:00 horas:

ENEL

La Florida

El corte de suministro está programado entre las 10:00 y las 17:00 horas:

ENEL

Macul

La suspensión del servicio se realizará entre las 10:00 y las 18:00 horas:

ENEL

Ñuñoa

El corte de luz está programado entre las 10:00 y las 17:00 horas:

ENEL

Canales informativos de Enel

Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores.

Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa.

En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

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