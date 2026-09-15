Cortes de luz afectarán a 12 comunas de la RM este martes: Revisa los horarios

15 sept. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 15 de septiembre, distintos sectores de 12 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados debido a trabajos y labores de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes tendrán horarios diferentes dependiendo del sector, por lo que no necesariamente afectarán a toda la comuna. Revisa a continuación los horarios informados para cada zona.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes 15 de septiembre?

La Florida

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas del martes 15 de septiembre.

Peñalolén

Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas del martes 15 de septiembre.

Macul

Desde las 11:00 hasta las 16:00 horas del martes 15 de septiembre.

San Joaquín

Desde las 11:00 hasta las 16:00 horas del martes 15 de septiembre.

La Reina

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del martes 15 de septiembre.

Providencia

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del martes 15 de septiembre.

Las Condes

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del martes 15 de septiembre.

Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas del martes 15 de septiembre.

Vitacura

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del martes 15 de septiembre.

Estación Central

Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas del martes 15 de septiembre.

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del martes 15 de septiembre.

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del martes 15 de septiembre.

Pudahuel

Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas del martes 15 de septiembre.

Lampa

Desde las 09:30 hasta las 16:30 horas del martes 15 de septiembre.