Cortes de luz afectarán a 12 comunas de la RM este martes: Revisa los horarios
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Este martes 15 de septiembre, distintos sectores de 12 comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados debido a trabajos y labores de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes tendrán horarios diferentes dependiendo del sector, por lo que no necesariamente afectarán a toda la comuna. Revisa a continuación los horarios informados para cada zona.
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes 15 de septiembre?
La Florida
Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas del martes 15 de septiembre.
Peñalolén
Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas del martes 15 de septiembre.
Macul
Desde las 11:00 hasta las 16:00 horas del martes 15 de septiembre.
San Joaquín
Desde las 11:00 hasta las 16:00 horas del martes 15 de septiembre.
La Reina
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del martes 15 de septiembre.
Providencia
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del martes 15 de septiembre.
Las Condes
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del martes 15 de septiembre.
Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas del martes 15 de septiembre.
Vitacura
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del martes 15 de septiembre.
Estación Central
Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas del martes 15 de septiembre.
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del martes 15 de septiembre.
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del martes 15 de septiembre.
Pudahuel
Desde las 11:30 hasta las 17:30 horas del martes 15 de septiembre.
Lampa
Desde las 09:30 hasta las 16:30 horas del martes 15 de septiembre.
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