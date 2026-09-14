La historia detrás de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes: El último deseo de Bernardo O?Higgins
14 sept. 2026 - 23:30 hrs.
El último deseo de Bernardo O?Higgins fue ver a Chile tomar posesión del Estrecho de Magallanes. En un nuevo reportaje de Mega Investiga, conoce la historia de la expedición de la goleta Ancud y de los 22 hombres que llegaron al fin del mundo.
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