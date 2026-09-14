Explosión de camioneta tras activar mina antitanque en la frontera: Investigan posible tráfico de cátodos de cobre

14 sept. 2026 - 14:06 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de las 23:30 horas del domingo 13 de septiembre, un vehículo ingresó a una zona de campo minado desde Tacna, Perú, en dirección a Arica, y activó dos minas antitanque a la altura del hito 16 fronterizo, a unos 280 metros del límite político.

El vehículo había ingresado a Chile cerca de las 17:00 horas del domingo a través del Complejo Chacalluta con dos personas a bordo. Posteriormente, uno de los ocupantes habría reingresado en otro móvil.

El delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes Maldonado, señaló que “se sospecha que el vehículo intentaba vulnerar la frontera con fines de contrabando, posiblemente de cobre”. En el lugar, además, fueron encontrados restos de cátodos de cobre, mascarillas de seguridad y repuestos, lo que refuerza la tesis de un eventual contrabando de mineral con destino al país vecino.

La autoridad detalló que “el vehículo que ingresó cortó alambres de púa y movió barreras metálicas de contención para acceder a este espacio. Tras pisar una mina antitanque, se generó una segunda detonación simultánea que destruyó la camioneta por completo”.

Sayes agregó que “las medidas de contramovilidad del Plan Escudo Fronterizo están forzando a las bandas criminales a tomar rutas altamente riesgosas”.

"No podemos descartar ni asegurar nada"

Por su parte, la fiscal jefa de la Fiscalía de Frontera de Arica, Paulina Brito, explicó que “desde tempranas horas de esta mañana (07:00 horas), personal especializado del Ejército de Chile trabaja en el aseguramiento del área y en la delimitación de una senda segura que permita a los equipos periciales operar in situ”. Debido a la presencia de armamento explosivo remanente, las diligencias se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad.

Respecto de posibles víctimas u ocupantes, la fiscal explicó que la alta temperatura generada por las detonaciones destruyó prácticamente toda evidencia en la cabina. Por ello, hasta el momento no se han registrado personas lesionadas ni hallazgos biológicos. “No podemos descartar ni asegurar nada, ya que la complejidad del sitio hace complejo el trabajo pericial e investigativo”, sostuvo.