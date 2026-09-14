Banda "La Jauría" preocupa en Valparaíso por ataques a turistas: identifican puntos críticos

14 sept. 2026 - 08:28 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupación existe en Valparaíso por una serie de hechos delictuales que estarían vinculados a una banda denominada “La Jauría”, cuyos integrantes atacarían principalmente a turistas en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los últimos casos ocurrió la semana pasada, cuando una pareja de turistas franceses que había llegado al puerto fue víctima de un robo. Según los antecedentes entregados, dos sujetos los habrían seguido durante varias cuadras hasta ingresar a una pizzería, donde finalmente se concretó el asalto y les sustrajeron pertenencias, joyas y celulares.

Por este hecho fueron detenidos un adolescente de 17 años y un adulto de 23, quien además habría amenazado de muerte a un inspector policial. Comerciantes y vecinos del sector han manifestado su preocupación por el nivel de violencia con que se estarían cometiendo estos delitos y han solicitado una mayor presencia policial.

“Hay jaurías que andan y siempre andan mirando, siempre andan pasando y mirando y siempre están atentos a la jugada”, relató un testigo, quien también apuntó a la necesidad de aumentar la presencia de Carabineros en la zona.

De cara a las Fiestas Patrias, Carabineros identificó algunos puntos de la ciudad donde se debe tener especial precaución, entre ellos avenida Pedro Montt, el barrio Sotomayor y el barrio El Almendral. Desde las policías también hicieron un llamado a denunciar, especialmente considerando que los turistas afectados muchas veces no realizan denuncias.

La alcaldesa de Valparaíso, en tanto, destacó la importancia de que se ejecute el “Plan Escudo de Barrio” y señaló que esperan la liberación de los $250 millones comprometidos para la comuna en materia de seguridad. “Para nosotros es muy importante que el plan de los barrios que ha priorizado el Gobierno sea prontamente ejecutado”, afirmó.

En tanto, el delegado presidencial Manuel Millones planteó la necesidad de fortalecer las herramientas de seguridad mediante dispositivos tecnológicos, cámaras y drones para mejorar el control preventivo en las zonas más céntricas.

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