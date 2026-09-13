Presidente José Antonio Kast participa en su primer Te Deum evangélico

13 sept. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, participa este domingo de su primer Te Deum evangélico (ya que asumió en marzo de este año), el que se realiza en la Catedral Evangélica de Chile, ubicada en la comuna de Estación Central.

En el lugar se encuentran las principales autoridades del país. Destacan ministros, parlamentarios, representantes de las Fuerzas Armadas, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, entre otros.

Cortes de Tránsito

A raíz de la realización del Te Deum, existen cortes de tránsito en el eje Alameda. Los desvíos comenzaron a partir de las 08:00 horas y contemplan desvíos para vehículos particulares y transporte público.

Quienes circulen por Avenida Libertador Bernardo O'Higgins hacia el poniente deberán desviarse por avenida Víctor Jara y luego continuar por General Velásquez hacia el sur, para posteriormente retomar la Alameda.

En tanto, los automovilistas que se desplacen por Avenida Libertador Bernardo O'Higgins hacia el oriente deberán tomar avenida Padre Alberto Hurtado hacia el sur, continuar por avenida Arica hacia el oriente y luego seguir por Blanco Encalada.

🚨Este domingo, se desarrollará el Tedeum Evangélico en la Catedral Evangélica de Chile en la comuna de Estación Central, para lo cual se efectuará desvíos de vehículos particulares y transporte público. Anticipa tu viaje y utiliza vías alternativas. 🚨 #CarabinerosDelCentenario pic.twitter.com/bXmTUElPl6 — Carabineros Tránsito (@CarabTransito) September 10, 2026

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