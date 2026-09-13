Imputado atacó a su abogada con sus esposas y un lápiz tras quedar en prisión preventiva: "Nosotros queremos un protocolo"

13 sept. 2026 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un imputado atacó a su abogada defensora al término de una audiencia de control de detención en el 9.º Juzgado de Garantía, luego de que se decretara su prisión preventiva. El hecho ocurrió durante esta semana y quedó registrado en video.

De acuerdo con Eduardo Vargas, presidente de la Asociación de Defensores Públicos, el hombre utilizó las esposas y un lápiz durante la agresión. “Particularmente, lo que a ella le causó más daño fue la fuerza que se ejerce con la esposa y la cadena que las une”, explicó.

El imputado había sido formalizado por robo con intimidación y, una vez finalizada la audiencia, la defensora se acercó para entregarle las últimas indicaciones sobre su situación procesal. Fue en ese momento cuando se produjo la agresión, pese a que el hombre se encontraba esposado y con personal de Gendarmería en las inmediaciones.

Vargas calificó el hecho como algo “muy excepcional” y señaló que la defensora se encuentra recuperándose de sus lesiones físicas, aunque también deberá enfrentar las consecuencias emocionales del ataque. “Esto evidentemente es algo muy complejo”, sostuvo.

Desde la Asociación de Defensores Públicos plantearon la necesidad de revisar las medidas de seguridad y establecer un protocolo específico para este tipo de situaciones, considerando que durante las audiencias los defensores deben mantener una comunicación cercana con sus representados. “Nosotros queremos un protocolo, saber qué hacer en estos casos específicos”, afirmó Vargas.

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