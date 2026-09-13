Rachas de hasta 70 k/h: Meteorología actualiza aviso por viento en zonas de tres regiones del país

13 sept. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile actualizó un aviso por viento normal a moderado en zonas de tres regiones del país.

Según se reportó en las redes sociales de la entidad, esto se debe a la condición sinóptica de "corriente de chorro".

El evento —que tiene probabilidad de generar tormentas de arena— ya comenzó y finalizará la noche de este domingo 13 de septiembre.

Zonas afectadas:

Arica y Parinacota: Cordillera

Cordillera Tarapacá: Cordillera

Cordillera Antofagasta: Cordillera Costa, Precordillera Occidental, Precordillera Alto Loa, Precordillera Salar, Cordillera.

En todas las zonas mencionadas existe la posibilidad de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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