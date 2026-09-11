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"Vaguada en altura": Actualizan "alerta" meteorológica por tormentas eléctricas para zonas dos regiones del país

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una "alerta" meteorológica por tormentas eléctricas que podrían afectar a sectores de dos regiones del país.

El fenómeno estará asociado a una condición sinóptica de "vaguada en altura" y se presentará junto con "chubascos aislados", de acuerdo con la información entregada por el organismo.

¿Qué regiones podrían tener tormentas eléctricas y cuándo?

Según la DMC, el evento se desarrollará desde la mañana hasta la noche de este viernes 11 de septiembre en dos regiones:

O'Higgins

  • Valle
  • Precordillera
  • Cordillera
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Maule

  • Valle
  • Precordillera
  • Cordillera

¿Qué significa una alerta meteorológica?

Una alerta meteorológica se entrega cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

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Por esa razón, la DMC recomienda mantenerse "informado de su evolución" y seguir "las instrucciones de las autoridades".

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