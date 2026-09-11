"Vaguada en altura": Actualizan "alerta" meteorológica por tormentas eléctricas para zonas dos regiones del país
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó una "alerta" meteorológica por tormentas eléctricas que podrían afectar a sectores de dos regiones del país.
El fenómeno estará asociado a una condición sinóptica de "vaguada en altura" y se presentará junto con "chubascos aislados", de acuerdo con la información entregada por el organismo.
¿Qué regiones podrían tener tormentas eléctricas y cuándo?
Según la DMC, el evento se desarrollará desde la mañana hasta la noche de este viernes 11 de septiembre en dos regiones:
O'Higgins
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Maule
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
¿Qué significa una alerta meteorológica?
Una alerta meteorológica se entrega cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".
Por esa razón, la DMC recomienda mantenerse "informado de su evolución" y seguir "las instrucciones de las autoridades".
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