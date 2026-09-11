Quiroz revela que trabajan en mecanismo para otorgar algunos créditos en pesos: Por ahora no contempla sacar la UF de hipotecarios

11 sept. 2026 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, conversó con Meganoticias para entregar un balance en materia fiscal y económica, en la misma semana en que el IPC de agosto alcanzó un 0,6% y hubo un nuevo aumento en el precio de los combustibles, a una semana de Fiestas Patrias.

El secretario de Estado, además, puntualizó en un mecanismo que se viene trabajando desde hace tiempo y que dice relación con la gestión de créditos a largo plazo. La idea es que estos sean en pesos chilenos, dejando atrás la UF.

¿Qué dijo el ministro Quiroz?

En la entrevista con el editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, Quiroz destacó que "hay un mecanismo que estamos trabajando con el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)".

Dicho esto, recalcó que "esto viene de antes" y luego confesó que "apunta a convertir al peso en una moneda convertible. Implica que podrán haber créditos en pesos a más años. Eventualmente, por qué no, créditos a 20 años en pesos, pero eso es a futuro".

El jefe de la billetera fiscal detalló que "estamos trabajando en el ministerio de Hacienda con un programa. Vamos a ir de a poco, pero debiésemos empezar a ver si esto funciona".

Para finalizar, dejó en claro que por ahora no se contempla sacar la UF de los hipotecarios: "Es muy difícil", indicó.

Según la proyección del Servicio de Impuestos Internos (SII), el valor de la UF debería traspasar la barrera de los $41.000 el próximo 24 de septiembre.

Revisa aquí la entrevista completa

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