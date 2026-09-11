Presidente Kast por primeros seis meses de Gobierno: "Hemos logrado avances significativos"

11 sept. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast afirmó que "hemos logrado avances significativos" en los primeros seis meses de Gobierno que se cumplen este viernes 11 de septiembre.

En su visita a los Astilleros y Servicios Navales (Asenav) de Valdivia, el Mandatario expresó que "gracias a la colaboración, también a la discusión, en el Parlamento, en la conversación y en la discusión con los gobernadores, hemos logrado avances significativos".

Las declaraciones de Kast por sus primeros seis meses de Gobierno

"En temas de desastres, hemos aprendido de los gobernadores que los recursos tienen que estar prontamente ahí. En el tema del parlamento, hemos aprendido que cada proyecto que ingresamos puede ser perfeccionado", añadió.

"Les agradezco a cada uno de ustedes la preocupación por sacar a Chile adelante, más allá de las legítimas diferencias que tenemos. Cuando hay cosas que nos unen, podemos avanzar mirando lo que es la calidad de vida de nuestros compatriotas", agregó.

"Necesitamos potenciar la construcción naval en Chile"

Por su visita a Asenav, señaló que "nosotros necesitamos potenciar la construcción naval en Chile, tenemos que convertirnos en un polo de desarrollo de la construcción naval, de atender buques que vengan a la zona sur y que encuentren la posibilidad de reparaciones y de distintas alternativas para quedarse acá".

"Tenemos la estabilidad institucional, la experiencia marítima, los trabajadores especializados, los astilleros, los puertos, las universidades, tenemos una industria acuícola a nivel mundial", enfatizó.

También dijo que "tenemos el Estrecho Magallanes, que es la puerta de entrada, o sea, el paso natural de todo el comercio marítimo, y somos la principal puerta de entrada al Atlántico".