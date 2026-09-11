Martín de los Santos ya está en Chile: Llegó custodiado por funcionarios de la PDI

11 sept. 2026 - 12:08 hrs.

¿Qué pasó?

Tras permanecer prófugo y quedar detenido en territorio brasileño, este viernes aterrizó en Chile el vuelo que trasladó a Martín de los Santos, imputado por la agresión que sufrió un conserje adulto mayor en la comuna de Vitacura en mayo de 2025.

El imputado arribó al país custodiado por dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) una vez que se completó el proceso de extradición desde Brasil, donde se encontraba recluido en la cárcel de Cuiabá tras su captura por parte de la Interpol.

El ataque contra el conserje en Vitacura

El ataque ocurrió en mayo de 2025 durante la madrugada, cuando De los Santos abordó al trabajador para pedirle fuego mientras este realizaba su ronda habitual en un edificio.

La brutal golpiza dejó al adulto mayor con lesiones de extrema gravedad y secuelas permanentes, entre ellas la pérdida de visión de su ojo derecho, fracturas faciales y pérdida del olfato, impidiéndole retomar sus labores hasta el día de hoy.

¿Qué viene ahora para el imputado?

A su llegada al país, el imputado quedará a disposición de la justicia y de Gendarmería para enfrentar las audiencias correspondientes y cumplir con la medida de prisión preventiva.

En tanto, la familia de la víctima busca formalmente que la causa se recalifique de lesiones graves a homicidio frustrado, para aumentar las sanciones penales contra el acusado.

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