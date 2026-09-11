Este viernes arriba Martín de los Santos a Chile: Se espera que llegue antes del mediodía

11 sept. 2026 - 08:34 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se concreta la llegada a Chile de Martín de los Santos Lehmann, procedente de Brasil, como parte de su extradición, meses después de atacar a un conserje adulto mayor en la comuna de Vitacura, en Santiago.

Según informó la Fiscalía, tras su arribo al país el imputado será trasladado en primera instancia hasta la Corte de Apelaciones de Santiago.

Posteriormente, quedará a disposición de Gendarmería de Chile, personal encargado de custodiarlo y llevarlo al tribunal correspondiente para su audiencia de control de detención y posterior formalización.

¿A qué hora llegaría a Chile?

Según información proporcionada por la Policía de Investigaciones (PDI), de los Santos llegaría a Chile entre las 11:00 y 12:00 horas de este viernes.

El imputado es requerido por la justicia chilena tras protagonizar un violento ataque en la comuna de Vitacura contra un conserje de 70 años en mayo de 2025.

En esa ocasión, la víctima sufrió una golpiza de tal magnitud que debió ser hospitalizada con serias lesiones y el riesgo inminente de perder la visión de uno de sus ojos.

Con su retorno al país, los tribunales darán inicio al proceso judicial correspondiente para definir las medidas cautelares y determinar su responsabilidad en los graves hechos que se le imputan.

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