Homicidio en La Pintana: Joven de 24 años murió tras recibir disparo desde un vehículo

10 sept. 2026 - 22:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 24 años murió este miércoles luego de recibir un disparo mientras se encontraba en la vía pública, en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal ECOH Rodrigo Moya Acevedo, el hecho ocurrió alrededor de las 14:40 horas en calle Pablo VI. Tras resultar herido, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón, donde falleció cerca de las 15:30 horas.

Ataque habría sido perpetrado desde un vehículo

Según explicó el persecutor, los primeros antecedentes apuntan a que un vehículo de color gris pasó por el lugar donde se encontraba la víctima y desde su interior uno de los ocupantes efectuó el disparo.

“Los antecedentes que se tuvieron fue de que un vehículo de color gris pasó por la calle Pablo VI, encontrándose en la vía pública la víctima, quien recibe un disparo de sujeto que se encontraba en el interior de dicho vehículo, quienes se dieron a la fuga en dirección desconocida”, indicó.

El joven se encontraba acompañado por una mujer al momento del ataque. Según precisó el fiscal Moya, ella no resultó herida y fue quien trasladó a la víctima hasta el recinto asistencial junto a otras personas.

“Se encontraba junto a una mujer y hasta ahora es todo lo que se tiene como información en relación a la compañía que tenía en ese momento él, afirmó.

Fiscalía no descarta hipótesis sobre el móvil

Por ahora, la investigación busca establecer las circunstancias exactas en que ocurrió el homicidio y determinar si el joven era específicamente el objetivo del ataque.

Al respecto, el fiscal ECOH señaló que todavía no es posible establecer el móvil del crimen. “Es algo que se está desarrollando en cuanto a la investigación, no se puede todavía descartar ninguna hipótesis, y se está trabajando evidentemente con la Brigada de Homicidios para los efectos de determinar los autores y la dinámica y las causas de por qué del homicidio", precisó.

Levantan evidencia y revisan cámaras de seguridad

En el sitio del suceso se realizaron diversas diligencias investigativas. Entre los elementos levantados se encuentra una vaina, mientras que también se recopilaron registros de cámaras de seguridad de distintos domicilios del sector.

Respecto de la víctima, el fiscal confirmó que mantenía antecedentes penales, información que forma parte de las líneas que están siendo analizadas por los investigadores.

Todo sobre Policial