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El falso cuartel de la PDI que terminó en un secuestro extorsivo: Exfiscal y detectives activos son investigados

10 sept. 2026 - 21:45 hrs.

Un falso cuartel de la PDI, supuestos agentes del FBI y una exigencia de $300 millones: Mega Investiga revela cómo un exfiscal y detectives activos son investigados por el secuestro y extorsión de dos ciudadanos chinos.

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