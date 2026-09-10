El falso cuartel de la PDI que terminó en un secuestro extorsivo: Exfiscal y detectives activos son investigados
10 sept. 2026 - 21:45 hrs.
Un falso cuartel de la PDI, supuestos agentes del FBI y una exigencia de $300 millones: Mega Investiga revela cómo un exfiscal y detectives activos son investigados por el secuestro y extorsión de dos ciudadanos chinos.
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