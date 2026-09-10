¿Vas a arrendar este fin de semana largo?: PDI entrega recomendaciones para no caer en estafas en Fiestas Patrias

10 sept. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

La PDI llamó a extremar las precauciones ante posibles estafas con arriendos temporales, especialmente durante el fin de semana largo que se avecina por Fiestas Patrias.

El inspector Samuel Insunza, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana, explicó que el falso arriendo corresponde a un delito de estafa cuyo elemento principal es "el engaño".

Según el funcionario, estas estafas suelen aumentar durante feriados y vacaciones, para aprovechar la mayor demanda por alojamiento.

Recomendaciones para no caer en estafas

Una de las principales alertas son los precios demasiado bajos. "Si el valor es muy inferior al que el mercado tiene establecido en ese momento, es una señal de alerta", advirtió.

Insunza también recomendó revisar si el inmueble realmente existe y comprobar que la dirección y las fotografías coincidan con la publicación.

Para ello, llamó a usar la tecnología y las herramientas de navegación disponibles, como Google Maps o sitios de arriendos formales.

Otra señal de alerta es si te piden una reserva inmediata sin mostrar documentación ni darte seguridad del arriendo: "Siempre el estafador quiere poner en una situación de urgencia al cliente".

El inspector agregó que también se debe desconfiar si se solicitan transferencias a distintas personas o si el único contacto es por WhatsApp o redes sociales.

Ante una eventual estafa, la PDI recomienda denunciar en una unidad policial o el Ministerio Público y conservar todos los antecedentes.

Entre ellos, se deben aportar "el nombre de la publicación donde contactaron a los estafadores" y los datos de las transferencias.