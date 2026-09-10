"Va a bajar a 3,5% o 3,6%": Ministro Quiroz explica cómo funcionará el fondo para la casa propia y cuánto bajaría la tasa

10 sept. 2026 - 20:39 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los principales componentes del Proyecto de Ley de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia es el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), iniciativa que busca facilitar el acceso al financiamiento hipotecario y enfrentar dos de las principales dificultades para adquirir una propiedad: el pie y las tasas de interés.

El proyecto contempla que el Fonavi sea administrado por BancoEstado y que pueda comprar créditos hipotecarios, permitiendo que las entidades financieras dispongan de una estructura de financiamiento de largo plazo. Según explicó en una entrevista con Meganoticias Prime el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el mecanismo permitiría reducir el costo de los créditos y ampliar sus plazos.

Quiroz anticipa baja de hasta un punto en la tasa

Consultado por el funcionamiento del fondo, Quiroz explicó que el Fonavi utilizará recursos a una tasa asociada al endeudamiento del Estado, que es menor a la que enfrenta actualmente la banca para financiar estos créditos.

"Cuando el banco da un crédito hipotecario, tiene que dejar un cierto capital y endeudarse con un tercero para resguardarse. Entonces, el dinero que el banco presta es un dinero que se endeuda y tiene que dejar un capital. Como el banco tiene una serie de restricciones, hay requerimientos de capital por ese préstamo, que son más altos cuando los créditos son más largos", partió explicando el secretario de Estado.

"Lo que hace el Fonavi es poner el capital a la tasa que se endeuda el Gobierno, que es más baja, y una vez que el banco prestó el dinero, el banco sigue atendiendo al cliente, pero el fondo se lo saca del balance este Fonavi y, por lo tanto, hace que el banco pueda prestar a tasas más bajas y genera un efecto similar al Fogaes, pero es una estructura de largo plazo", agregó.

En cuanto al impacto que podría tener en las tasas, el secretario de Estado entregó una estimación concreta. "Va a ser de modo similar a como opera hoy día. Si hoy día la tasa está en 4,5%-4,6%, sin Fogaes, va a bajarla 3,5% o 3,6%, más o menos un punto, y al igual que el Fogaes, va a llevar el plazo hasta 30 años y va a permitir un pie de 10%".

¿Qué viviendas podrán acceder al beneficio?

El proyecto considera propiedades de hasta 6.000 UF y, según explicó Quiroz, el Fonavi ampliaría las alternativas disponibles actualmente, especialmente para quienes buscan viviendas usadas.

"Si alguien tiene visto un departamento nuevo para comprar, el Fogaes está operando hoy día y no va a ser distinto de lo que va a obtener después con el Fonavi. El Fonavi va a permitir ampliar la elección a las viviendas usadas", precisó el titular de Hacienda.

El ministro también recalcó que quienes ya estén buscando una vivienda nueva no necesariamente tendrían que esperar a que entre en funcionamiento el nuevo fondo, debido a que actualmente existe el Fogaes.

"Este fondo va a lograr bajar las tasas y ampliar los plazos del crédito de modo permanente, partiendo desde que parta la ley. Hoy en día está operando el Fogaes, que hace algo parecido; por lo tanto, no esperen a que salga esta ley para ver la baja de tasa", afirmó.

¿Cómo se activará el Fonavi al pedir un crédito?

De acuerdo con la explicación del ministro, el acceso al mecanismo se realizará a través del banco, de manera similar a la solicitud de un crédito hipotecario tradicional.

"Usted va a su banco a pedir un crédito y, cuando el Fonavi esté operando, si la vivienda está bajo las 6 mil UF, el banco no va a ofrecer nada que no sea Fonavi, porque el Fonavi va a ser la alternativa más barata. Entonces, el banco no va a poder ofrecer otra cosa que no sea Fonavi", afirmó el secretario de Estado.

Respecto de la experiencia para quien solicite el financiamiento, Quiroz sostuvo que no habría grandes modificaciones respecto del proceso actual: "Esto va a ser igual que cuando uno le pide un crédito hipotecario al banco", indicó.

Ahorro para completar el pie

Otro de los componentes del proyecto es un mecanismo de ahorro voluntario para el pie. La propuesta establece que las personas acumulen un porcentaje del valor de la vivienda durante un período mínimo y reciban un aporte estatal.

"Ese ahorro, por un mínimo de 30 meses, si la persona logra tener el 7%, el Estado le va a poner el 3%", señaló Quiroz.

De esta forma, el esquema planteado contempla que la persona reúna mediante ahorro el 7% del valor de la propiedad y el Estado aporte un 3%, completando un pie equivalente al 10%. El proyecto fija este mecanismo para viviendas de hasta 6.000 UF.

¿Qué busca cambiar el proyecto?

La iniciativa presentada por el Gobierno busca facilitar el acceso a la primera vivienda mediante dos herramientas principales: reducir las dificultades para reunir el pie y generar condiciones para disminuir las tasas hipotecarias. El proyecto contempla además otras medidas vinculadas al ahorro y al funcionamiento del mercado de capitales.

En materia habitacional, el Fonavi tendría un aporte estatal inicial de US$500 millones, con un techo de hasta US$2.000 millones, mientras que el Ahorro Voluntario para la Vivienda contempla que la persona reúna el 7% del valor de la propiedad durante al menos 30 meses para acceder al aporte estatal del 3%.

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