Hasta 80 km/h: Emiten aviso por "viento normal a moderado" para zonas de tres regiones del norte de Chile

10 sept. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por "viento normal a moderado" para zonas de tres regiones del país, fenómeno que responde a la condición sinóptica de "corriente en chorro".

De acuerdo con el organismo, la medida estará vigente desde este jueves hasta la tarde del domingo 13 de septiembre. Además, está la probabilidad de que se presenten ventiscas.

¿Qué zonas podrían tener vientos normales a moderados?

La DMC detalló que las regiones que podrían verse afectadas por el evento meteorológico son Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. En concreto, el detalle es el siguiente:

Región de Arica y Parinacota

Cordillera: 50-70 km/h (jueves 10).

Región de Tarapacá

Cordillera: 50-70 km/h (jueves 10) - 50-70 km/h (viernes 11) - 50-70 km/h (sábado 12) - 50-70 km/h (domingo 13).

Región de Antofagasta

Cordillera Costa: 60-80 km/h (jueves 10) - 60-80 km/h (viernes 11) - 60-80 km/h (sábado 12) - 60-80 km/h (domingo 13).

60-80 km/h (jueves 10) - 60-80 km/h (viernes 11) - 60-80 km/h (sábado 12) - 60-80 km/h (domingo 13). Precordillera Occidental: 60-80 km/h (sábado 12).

60-80 km/h (sábado 12). Precordillera Alto Loa: 60-80 km/h (sábado 12).

60-80 km/h (sábado 12). Precordillera Salar: 40-60 km/h (sábado 12).

40-60 km/h (sábado 12). Cordillera: 60-80 km/h (viernes 11) - 60-80 km/h (sábado 12) - 60-80 km/h (domingo 13).

La DMC emite un aviso "cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

A raíz de lo anterior, el organismo recomendó a la ciudadanía mantenerse informada, sobre todo si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

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