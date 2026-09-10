¿Cuándo comienza la primavera en Chile? Esta es la fecha exacta en que llegará

10 sept. 2026 - 17:24 hrs.

Septiembre avanza a paso firme y, mientras las temperaturas comienzan poco a poco a subir y se acercan las Fiestas Patrias, todavía quedan algunos días para que la primavera comience oficialmente en Chile.

Aunque tradicionalmente se ha asociado la llegada de esta estación con el 21 de septiembre, este año la fecha será diferente. El cambio estará marcado por el equinoccio de septiembre, fenómeno astronómico que dará paso a la primavera en el hemisferio sur del planeta.

¿Cuándo comienza la primavera en Chile?

De acuerdo con la NASA, el equinoccio de septiembre ocurrirá el martes 22 de septiembre de 2026, jornada en que comenzará oficialmente la primavera en Chile y en los demás países del hemisferio sur.

El fenómeno ocurrirá exactamente a las 21:05 horas de Chile continental (UTC-3). Al mismo tiempo, se marcará el inicio del otoño en el hemisferio norte.

¿Qué es el equinoccio de septiembre?

El equinoccio ocurre cuando el Sol se encuentra directamente sobre el ecuador terrestre. Durante este fenómeno, ambos hemisferios reciben una cantidad similar de luz solar, por lo que la duración del día y la noche es prácticamente la misma en gran parte del planeta.

Esto ocurre debido a que la Tierra tiene su eje de rotación inclinado respecto al plano del Sol. En el caso del equinoccio de septiembre, el hemisferio sur comienza a orientarse progresivamente hacia una mayor exposición al Sol.

Por eso, después de este fenómeno, los días comienzan a alargarse y las noches a acortarse en Chile y, además, esta fecha exacta no siempre coincide con el 21 de septiembre.

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