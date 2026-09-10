Hospital Militar busca trabajadores: Revisa los cargos disponibles y cómo postular

10 sept. 2026 - 18:00 hrs.

El Hospital Militar de Santiago se encuentra en búsqueda de nuevos trabajadores y trabajadoras para incorporarse a las distintas áreas del recinto, con varias de las vacantes disponibles enfocadas en profesionales y técnicos del área de la salud.

El recinto médico del Ejército de Chile está ubicado en la comuna de La Reina, en la Región Metropolitana, y presta atención a funcionarios y cargas familiares de las Fuerzas Armadas adscritos a Capredena, además de afiliados a Fonasa, Isapre y pacientes particulares.

Entre las oportunidades laborales actualmente disponibles se encuentran cargos vinculados a pabellones quirúrgicos, banco de sangre, atención de público, diagnóstico por imagen, hemato-oncología y otras áreas administrativas y clínicas.

¿Qué trabajos ofrece el Hospital Militar?

Entre las vacantes publicadas para trabajar en el Hospital Militar de Santiago se encuentran:

TENS Anestesia - Servicio Pabellones Quirúrgicos.

Tecnólogo Médico - Servicio Banco de Sangre.

TENS - Servicio Médico Quirúrgico.

Ejecutivo de Contact Center.

Analista de Contratos.

Enfermera Navegadora - Servicio Hemato-Oncología.

Administrativo/a de Atención a Público - Medicina Nuclear.

Abogado.

TONS Maxilofacial - Diurno.

TENS Diagnóstico por Imagen - 4.º turno.

Técnico en Mantención de Equipos Médicos.

Entre otros cargos.

¿Cómo postular a los trabajos del Hospital Militar?

Todas las vacantes disponibles en el Hospital Militar de Santiago se encuentran publicadas en Laborum.cl (pinchando aquí).

Para conocer los detalles de cada oferta, los interesados deben ingresar a la publicación del cargo que les interese. Allí podrán revisar la descripción del puesto, los requisitos, el perfil solicitado y, en algunos casos, la renta ofrecida.

Si quieres postular a alguna de las vacantes, debes seleccionar el botón "Postularme", ubicado al costado derecho de la pantalla. Antes de continuar, la plataforma solicitará ingresar el sueldo bruto pretendido y luego se deberá pulsar el recuadro azul.

Posteriormente, será necesario acceder con una cuenta de Laborum o iniciar sesión utilizando una cuenta de Google o LinkedIn.

Finalmente, se debe completar la información solicitada por la plataforma y esperar el contacto de la persona encargada del proceso de reclutamiento, en caso de avanzar a la siguiente etapa.