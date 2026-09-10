Bono Logro Escolar: Este es el sitio para revisar si te corresponde el beneficio

10 sept. 2026 - 09:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es una ayuda económica destinada a estudiantes que destacan por su rendimiento académico y que cumplen con determinados requisitos socioeconómicos.

El beneficio es entregado por el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y no requiere realizar una postulación.

Para quienes quieran saber si les corresponde el aporte durante 2026, existe una plataforma oficial habilitada para realizar la consulta.

Este es el sitio para revisar si te corresponde el beneficio

El trámite se puede efectuar ingresando con RUT y fecha de nacimiento, o mediante ClaveÚnica, en el sitio del Bono Logro Escolar (pinchando aquí).

Actualmente, el sitio mantiene activa la sección “Consulta beneficio - Año 2025” y muestra el siguiente mensaje: “Próximamente podrás revisar si estás beneficiada o beneficiado con el Bono Logro Escolar de este año 2026".

Ministerio de Desarrollo Social

¿Cuánto dinero entrega el Bono Logro Escolar?

El monto que recibe cada estudiante depende de su posición dentro del grupo de mejor rendimiento académico. Para determinar el pago existen dos tramos:

Primer tramo : corresponde al 15% de estudiantes con mejores resultados y entrega $85.057 por alumno.

: corresponde al 15% de estudiantes con mejores resultados y entrega por alumno. Segundo tramo: considera al siguiente 15% de mejor rendimiento y entrega $51.036 por estudiante.

El dinero puede acumularse dentro de una misma familia si más de un integrante cumple con las condiciones.

Por ejemplo, si una familia tiene dos hijos ubicados en el primer 15% y otro que se encuentra en el segundo tramo, el monto total que recibiría sería de $221.150: $85.057 por cada uno de los dos primeros estudiantes y $51.036 por el tercero.

¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

La selección de los beneficiarios se realiza automáticamente mediante el cruce de información académica entregada por el Mineduc y los antecedentes socioeconómicos disponibles en los registros del Estado.

Para acceder al Bono Logro Escolar, el estudiante debe cumplir con estas condiciones:

Tener hasta 24 años y haber cursado entre 5° básico y 4° medio durante el año escolar anterior.

durante el año escolar anterior. Encontrarse dentro del 30% de mejor rendimiento de su curso o promoción durante el periodo académico correspondiente.

durante el periodo académico correspondiente. Pertenecer al 30% más vulnerable de la población nacional , según la información del Registro Social de Hogares (RSH) al 31 de marzo del año anterior al pago.

, según la información del Registro Social de Hogares (RSH) al 31 de marzo del año anterior al pago. Haber estudiado en un establecimiento de enseñanza básica o media reconocido oficialmente por el Mineduc.

Por lo tanto, no es necesario realizar una postulación para acceder al beneficio. La información académica y socioeconómica es utilizada para determinar automáticamente quiénes cumplen las condiciones.