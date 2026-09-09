Confirmado | Cuánto cuesta viajar en auto de Santiago a Concepción en 2026: Autopista del Itata o ruta vía Cabrero
- Por Meganoticias
El acceso al Gran Concepción desde la capital es uno de los trayectos con mayor demanda de tránsito interurbano en Chile, y admite dos alternativas concesionadas con características y costos distintos: la Autopista del Itata por la Ruta 152 y el ingreso vía Cabrero por la Ruta 146.
Elegir bien puede significar una diferencia superior a los $9.500 en el viaje redondo. Con los peajes vigentes desde enero y los precios de combustible actualizados a agosto de 2026, esta es la comparación desglosada de ambos caminos para un vehículo particular liviano.
¿Cuánto se demora el viaje de Santiago a Concepción?
La distancia total depende de la ruta elegida. La Autopista del Itata (Ruta 152) requiere aproximadamente 500 kilómetros, mientras que la ruta vía Cabrero (Ruta 146) extiende el trayecto a cerca de 515 kilómetros. En ambos casos, el tiempo estimado de manejo continuo es de 5 horas y 30 minutos en condiciones normales.
¿Cuál es la diferencia entre ir por la Autopista del Itata y por Cabrero?
La Autopista del Itata se bifurca de la Ruta 5 Sur a la altura del bypass de Chillán y avanza hacia el norte del Gran Concepción. La ruta vía Cabrero prosigue por la Ruta 5 Sur más allá de Chillán, hasta el enlace de Cabrero en el kilómetro 460, y desde ahí toma la Autopista Concepción-Cabrero.
Cada camino tiene una combinación distinta de peajes: la vía Itata cruza cuatro plazas de la Ruta 5 más una de la Ruta 152. La vía Cabrero cruza cinco plazas de la Ruta 5 (incluyendo Santa Clara) más una de la Ruta 146.
¿Cuánto cuestan los peajes por la Autopista del Itata (Ruta 152)?
La vía Itata suma cinco cobros troncales en total:
- Nueva Angostura (km 54): $3.800.
- Quinta (km 162): $3.800.
- Río Claro (km 220): $3.300.
- Retiro (km 323): $3.300.
- Agua Amarilla (Ruta 152): $4.400.
- Total solo ida: $18.600.
- Total ida y vuelta: $37.200.
¿Cuánto cuestan los peajes por la vía Cabrero (Ruta 146)?
La vía Cabrero suma seis cobros troncales en total:
- Nueva Angostura (km 54): $3.800.
- Quinta (km 162): $3.800.
- Río Claro (km 220): $3.300.
- Retiro (km 323): $3.300.
- Santa Clara (km 444): $3.400.
- Huinanco (Ruta 146): $3.900.
- Total solo ida: $21.500.
- Total ida y vuelta: $43.000.
La diferencia entre ambas rutas en peajes es de $2.900 por sentido, o $5.800 en el circuito completo, favorable a la Autopista del Itata. La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas mantiene el listado oficial de tarifas.
¿Cuánto se gasta en bencina para ir a Concepción?
Para un vehículo particular liviano con un rendimiento promedio de 12 kilómetros por litro, el consumo cambia según la ruta:
- Vía Itata (500 km): 41,7 litros solo ida. Con gasolina 95 octanos ($1.500/L): $62.500 solo ida y $125.000 en circuito completo. Con 93 octanos ($1.450/L): $60.417 solo ida.
- Vía Cabrero (515 km): 42,9 litros solo ida. Con gasolina 95 octanos: $64.375 solo ida y $128.750 en circuito completo. Con 93 octanos: $62.230 solo ida.
¿Cuál es el costo total del viaje por cada ruta?
Combinando peajes y combustible con gasolina 95 octanos, el gasto directo se distribuye así:
- Vía Autopista del Itata solo ida: $18.600 + $62.500 = $81.100.
- Vía Autopista del Itata ida y vuelta: $162.200.
- Vía Cabrero solo ida: $21.500 + $64.375 = $85.875.
- Vía Cabrero ida y vuelta: $171.750.
La diferencia total entre ambas rutas es de $9.550 en el circuito completo, favorable a la Autopista del Itata, resultado de evitar la plaza Santa Clara y economizar 30 kilómetros acumulados de tránsito.
¿Qué otros costos considerar antes del viaje?
Al presupuesto base hay que sumar:
- Autopistas urbanas en la Región Metropolitana, que pueden agregar entre $1.500 y $5.000.
- Consumo adicional por manejo a alta velocidad, aire acondicionado o carga elevada, hasta un 15% más.
- Alimentación, alojamiento y actividades en el destino, fuera del cálculo del traslado.
¿Qué debo revisar antes de emprender el viaje?
- Confirmar que el dispositivo TAG esté habilitado y sin deudas.
- Revisar el estado del vehículo: presión de neumáticos, niveles y luces.
- Consultar el pronóstico meteorológico para el trayecto.
- Cargar el estanque completo antes de salir de Santiago.
- Planificar paradas de descanso cada 2 o 3 horas.
Los precios de bencina por estación se pueden consultar en el portal Ahorra Bencina y en el sitio oficial Bencina En Línea de la CNE.
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