Confirmado | Cuánto cuesta viajar en auto de Santiago a Concepción en 2026: Autopista del Itata o ruta vía Cabrero

09 sept. 2026 - 00:12 hrs.

El acceso al Gran Concepción desde la capital es uno de los trayectos con mayor demanda de tránsito interurbano en Chile, y admite dos alternativas concesionadas con características y costos distintos: la Autopista del Itata por la Ruta 152 y el ingreso vía Cabrero por la Ruta 146.

Elegir bien puede significar una diferencia superior a los $9.500 en el viaje redondo. Con los peajes vigentes desde enero y los precios de combustible actualizados a agosto de 2026, esta es la comparación desglosada de ambos caminos para un vehículo particular liviano.

¿Cuánto se demora el viaje de Santiago a Concepción?

La distancia total depende de la ruta elegida. La Autopista del Itata (Ruta 152) requiere aproximadamente 500 kilómetros, mientras que la ruta vía Cabrero (Ruta 146) extiende el trayecto a cerca de 515 kilómetros. En ambos casos, el tiempo estimado de manejo continuo es de 5 horas y 30 minutos en condiciones normales.

¿Cuál es la diferencia entre ir por la Autopista del Itata y por Cabrero?

La Autopista del Itata se bifurca de la Ruta 5 Sur a la altura del bypass de Chillán y avanza hacia el norte del Gran Concepción. La ruta vía Cabrero prosigue por la Ruta 5 Sur más allá de Chillán, hasta el enlace de Cabrero en el kilómetro 460, y desde ahí toma la Autopista Concepción-Cabrero.

Cada camino tiene una combinación distinta de peajes: la vía Itata cruza cuatro plazas de la Ruta 5 más una de la Ruta 152. La vía Cabrero cruza cinco plazas de la Ruta 5 (incluyendo Santa Clara) más una de la Ruta 146.

¿Cuánto cuestan los peajes por la Autopista del Itata (Ruta 152)?

La vía Itata suma cinco cobros troncales en total:

Nueva Angostura (km 54): $3.800 .

. Quinta (km 162): $3.800 .

. Río Claro (km 220): $3.300 .

. Retiro (km 323): $3.300 .

. Agua Amarilla (Ruta 152): $4.400 .

. Total solo ida : $18.600 .

: . Total ida y vuelta: $37.200.

¿Cuánto cuestan los peajes por la vía Cabrero (Ruta 146)?

La vía Cabrero suma seis cobros troncales en total:

Nueva Angostura (km 54): $3.800 .

. Quinta (km 162): $3.800 .

. Río Claro (km 220): $3.300 .

. Retiro (km 323): $3.300 .

. Santa Clara (km 444): $3.400 .

. Huinanco (Ruta 146): $3.900 .

. Total solo ida : $21.500 .

: . Total ida y vuelta: $43.000.

La diferencia entre ambas rutas en peajes es de $2.900 por sentido, o $5.800 en el circuito completo, favorable a la Autopista del Itata. La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas mantiene el listado oficial de tarifas.

¿Cuánto se gasta en bencina para ir a Concepción?

Para un vehículo particular liviano con un rendimiento promedio de 12 kilómetros por litro, el consumo cambia según la ruta:

Vía Itata (500 km) : 41,7 litros solo ida. Con gasolina 95 octanos ($1.500/L): $62.500 solo ida y $125.000 en circuito completo. Con 93 octanos ($1.450/L): $60.417 solo ida.

: 41,7 litros solo ida. Con gasolina 95 octanos ($1.500/L): $62.500 solo ida y $125.000 en circuito completo. Con 93 octanos ($1.450/L): $60.417 solo ida. Vía Cabrero (515 km): 42,9 litros solo ida. Con gasolina 95 octanos: $64.375 solo ida y $128.750 en circuito completo. Con 93 octanos: $62.230 solo ida.

¿Cuál es el costo total del viaje por cada ruta?

Combinando peajes y combustible con gasolina 95 octanos, el gasto directo se distribuye así:

Vía Autopista del Itata solo ida : $18.600 + $62.500 = $81.100 .

: $18.600 + $62.500 = . Vía Autopista del Itata ida y vuelta : $162.200 .

: . Vía Cabrero solo ida : $21.500 + $64.375 = $85.875 .

: $21.500 + $64.375 = . Vía Cabrero ida y vuelta: $171.750.

La diferencia total entre ambas rutas es de $9.550 en el circuito completo, favorable a la Autopista del Itata, resultado de evitar la plaza Santa Clara y economizar 30 kilómetros acumulados de tránsito.

¿Qué otros costos considerar antes del viaje?

Al presupuesto base hay que sumar:

Autopistas urbanas en la Región Metropolitana , que pueden agregar entre $1.500 y $5.000.

, que pueden agregar entre $1.500 y $5.000. Consumo adicional por manejo a alta velocidad, aire acondicionado o carga elevada, hasta un 15% más.

por manejo a alta velocidad, aire acondicionado o carga elevada, hasta un 15% más. Alimentación, alojamiento y actividades en el destino, fuera del cálculo del traslado.

¿Qué debo revisar antes de emprender el viaje?

Confirmar que el dispositivo TAG esté habilitado y sin deudas. Revisar el estado del vehículo: presión de neumáticos, niveles y luces. Consultar el pronóstico meteorológico para el trayecto. Cargar el estanque completo antes de salir de Santiago. Planificar paradas de descanso cada 2 o 3 horas.

Los precios de bencina por estación se pueden consultar en el portal Ahorra Bencina y en el sitio oficial Bencina En Línea de la CNE.