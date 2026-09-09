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Cortes de agua este miércoles en Santiago: Estas son las 5 comunas afectadas y sus horarios

¿Qué pasó?

Este miércoles 9 de septiembre se registrarán cortes de agua programados en sectores de cinco comunas de la Región Metropolitana, con interrupciones que tendrán distintas duraciones.

Los trabajos contemplan cortes que comenzarán durante la tarde y, en algunos casos, se extenderán hasta la madrugada del jueves.

¿Cuáles son las comunas afectadas?

Santiago Centro 

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas  

Quinta Normal 

Desde las 15:00 horas de este miércoles hasta las 6:00 de la mañana del jueves 10 de septiembre 

Macul 

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Las Condes 

Desde las 15:00 horas de este miércoles, hasta las 01:00 horas del jueves 10 de septiembre 

Puente Alto

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas 

Cabe señalar que estos cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas, por lo que no necesariamente afectarán a todos los hogares de cada comuna. La información oficial sobre los trabajos programados puede ser consultada en Aguas Andinas ingresando aquí.

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