Cortes de luz afectarán a 8 comunas de la RM este miércoles: Revisa los horarios
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Este miércoles 9 de septiembre, distintos sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados debido a trabajos y labores de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes tendrán horarios diferentes dependiendo del sector, por lo que no necesariamente afectarán a toda la comuna. Revisa a continuación los horarios informados para cada zona.
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este viernes 4 de septiembre?
Santiago Centro
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Quinta Normal
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Ñuñoa
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Conchalí
Desde las 00:00 hasta las 6:00 horas
Lo Barnechea
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Las Condes
Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas
La Florida
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Maipú
Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas
Los cortes corresponden a sectores específicos de cada comuna, por lo que se recomienda revisar el detalle del domicilio antes de planificar actividades que dependan del suministro eléctrico. Para ello, puedes consultar en el sitio web de Enel ingresando aquí.
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