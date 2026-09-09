Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Cortes de luz afectarán a 8 comunas de la RM este miércoles: Revisa los horarios

¿Qué pasó?

Este miércoles 9 de septiembre, distintos sectores de ocho comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados debido a trabajos y labores de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes tendrán horarios diferentes dependiendo del sector, por lo que no necesariamente afectarán a toda la comuna. Revisa a continuación los horarios informados para cada zona.

Ir a la siguiente nota

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este viernes 4 de septiembre?

Santiago Centro 

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas 

Quinta Normal 

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas 

Ñuñoa 

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Conchalí 

Desde las 00:00 hasta las 6:00 horas 

Lo Barnechea 

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas 

Las Condes 

Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas 

La Florida 

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas 

Maipú

Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas

Los cortes corresponden a sectores específicos de cada comuna, por lo que se recomienda revisar el detalle del domicilio antes de planificar actividades que dependan del suministro eléctrico. Para ello, puedes consultar en el sitio web de Enel ingresando aquí.

Leer más de

Notas relacionadas