Bonos para pensionados en septiembre: Revisa los beneficios y el nuevo monto de la PGU para el 18

08 sept. 2026 - 10:00 hrs.

Entre los asados, las juntas familiares, los viajes y alguna salida a las fondas, el presupuesto de los chilenos sufre durante septiembre. Uno de los grupos más afectados por estos gastos son los adultos mayores, quienes muchas veces son los anfitriones de las celebraciones para reunir a todo el núcleo familiar.

Ante este panorama, el Estado dispone de una serie de aportes económicos dirigidos a los jubilados durante septiembre, donde destacan el pago del tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias y el incremento en los montos de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados

Uno de los apoyos más esperados del mes se paga de forma automática junto a la liquidación de pensión de septiembre. Este beneficio no requiere postulación y está dirigido a quienes hayan estado pensionados al 31 de agosto de 2026.

Monto base: $25.280 por pensionado.

por pensionado. Cargas familiares: El valor se incrementa en $12.969 por cada carga familiar debidamente acreditada al 31 de agosto.

Aumento de la PGU desde este 1 de septiembre

A contar de este mes, la Pensión Garantizada Universal (PGU) subió de monto para un nuevo grupo de jubilados. Con esto, más personas podrán cobrar el pago máximo que entrega el Estado.

Monto general: La PGU se mantiene en $231.732 al mes para quienes tienen entre 65 y 74 años.

al mes para quienes tienen entre 65 y 74 años. Monto aumentado: Desde este 1 de septiembre, el pago subió a $250.275 mensuales para todos los pensionados de 75 años o más (antes este monto era solo para los mayores de 82).

para todos los (antes este monto era solo para los mayores de 82). Requisitos para recibirla: Tener 65 años o más, no estar en el 10% más rico de la población (según el Registro Social de Hogares), acreditar al menos 20 años de residencia en Chile y tener una pensión base menor a $1.252.602.

Otros aportes que pueden cobrar los jubilados en septiembre

Junto con el aguinaldo dieciochero y la PGU, existen otras ayudas económicas del Estado que se pagan mes a mes o al cumplir ciertos requisitos:

Bono por Hijo : Es una ayuda económica pensada para subir la pensión de las mujeres de 65 años o más por cada hijo nacido vivo o adoptado (deben acreditar 20 años de residencia en Chile). Este beneficio equivale al 10% de 18 sueldos mínimos por cada hijo y comienza a sumar rentabilidad desde la fecha de su nacimiento. El cálculo se hace según el año en que nació el hijo: si fue antes del 1 de julio de 2009, se calcula con el sueldo mínimo de la época ($165.000); si nació después de esa fecha, se toma el sueldo mínimo que estaba vigente en el mes de su nacimiento.

: Es una ayuda económica pensada para subir la pensión de las mujeres de 65 años o más por cada hijo nacido vivo o adoptado (deben acreditar 20 años de residencia en Chile). Este beneficio equivale al 10% de 18 sueldos mínimos por cada hijo y comienza a sumar rentabilidad desde la fecha de su nacimiento. El cálculo se hace según el año en que nació el hijo: si fue antes del 1 de julio de 2009, se calcula con el sueldo mínimo de la época ($165.000); si nació después de esa fecha, se toma el sueldo mínimo que estaba vigente en el mes de su nacimiento. Bono Bodas de Oro : Un premio económico para los matrimonios que cumplen 50 años de casados. Entrega un total de $463.166, el cual se divide en partes iguales para cada cónyuge ($231.583 para cada uno).

: Un premio económico para los matrimonios que cumplen 50 años de casados. Entrega un total de $463.166, el cual se divide en partes iguales para cada cónyuge ($231.583 para cada uno). Asignación Familiar: Un pago mensual por cada carga o familiar a cargo del pensionado. Según los ingresos de la persona, este aporte va desde los $4.382 hasta los $22.601 por carga.