"Una lluvia desorganizada": Alejandro Sepúlveda adelanta tres días de precipitaciones esta semana en Santiago

08 sept. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

El panorama meteorológico registrará cambios relevantes durante esta semana en la Región Metropolitana. El periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles sobre el fenómeno inestable que impactará a la zona central, advirtiendo la llegada de precipitaciones intermitentes a la capital.

En Meganoticias Amanece, Sepúlveda enfatizó la naturaleza del evento: "Se vienen precipitaciones, pero no es un sistema frontal. No es una lluvia tranquila. Es una lluvia un poco más desorganizada", manifestó.

Según el experto, este fenómeno responde al avance de una vaguada en altura asociada a un núcleo frío, el cual comenzó a generar lloviznas en el norte del país y avanzará desde la cordillera de Antofagasta hacia el centro del territorio nacional.

¿Qué días llovería en Santiago y la RM?

El ingreso de esta condición inestable marcará el ritmo del tiempo a contar del miércoles por la tarde. El panorama es el siguiente:

Miércoles: Existirá probabilidad de chubascos vespertinos en áreas de Cordillera y Precordillera.

Sepúlveda precisó que "no se puede descartar que después de las 17:00 horas algunos chubascos caigan en sectores de valles de la Región Metropolitana".

No obstante, enfatizó que la lluvia será irregular y puntual: "Lo más probable es que en el 70% de la zona no caiga nada", sumado a la probabilidad de actividad eléctrica puntual.

Jueves : Durante el bloque de la tarde continuará la probabilidad de chubascos aislados y tormentas eléctricas .

: Durante el bloque de la tarde continuará la probabilidad de . Viernes: Corresponderá al último tramo del evento inestable, manteniendo el mismo patrón de chubascos vespertinos antes del término de la semana hábil.

Todo sobre Megatiempo