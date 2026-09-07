Presidente Kast por eventuales cambios en la arquitectura del Estado: "¿Necesitamos 25 ministerios?"

07 sept. 2026 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast tuvo una entrevista este lunes con Radio ADN en la que habló, entre otras cosas, de los eventuales cambios que se estarían planeando en la arquitectura del Estado. También puntualizó en los desafíos de su administración en los seis meses desde que asumió el cargo.

Las declaraciones del Presidente Kast por arquitectura del Estado

El Mandatario hizo hincapié en los recortes del Ejecutivo y destacó que "lo que hemos dicho siempre es que los derechos adquiridos y los que están comprometidos por ley no se van a ver afectados".

Dicho esto, hizo la pregunta: "¿Necesitamos 25 ministerios? Yo creo que tenemos que ir viendo cómo ajustar esto. Un planteamiento es en la Secretaría General de Gobierno con el Ministerio del Interior".

"Otro ministerio que ha funcionado muy bien unido con otro es el de Minería con el de Economía. Ha funcionado muy bien. Tenemos hoy día el ministerio de Obras Públicas unido con el de Transportes y también ha funcionado bien", sostuvo.

En esta línea, indicó que "nosotros le hemos pedido a la mesa que haga un planteamiento y a partir de eso hacer una discusión con el mundo político y avanzar eventualmente a una reforma del Estado".

Una radiografía a los seis meses de Gobierno

Consultado por la fase en la que se encuentra Chile, el Mandatario comentó que estamos "en una etapa de recuperación y esperanza. Eso lo digo por el tema económico y de seguridad, donde los índices han ido bajando de manera importante".

Sin embargo, dejó en claro que "todavía no hay una consolidación en temas de bajas de homicidios, secuestros y actos de violencia, pero hay una baja".

"Podemos hablar de un avance muy importante en el cierre de las fronteras. En cómo se ha enfrentado la inmigración irregular con políticas constantes", manifestó.

Agregó que "en temas de salud, (estamos) ordenando. Yo diría que el concepto es ordenar del área en que se mire".

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