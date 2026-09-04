"Chile lo despide con respeto": Presidente Kast lamenta fallecimiento de Camilo Escalona

04 sept. 2026 - 21:43 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, lamentó la muerte de Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista (PS) y expresidente del Senado.

El político permanecía en la Clínica Indisa, luego de que su cáncer de próstata se agravara en los últimos días.

¿Qué dijo Kast?

"Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa", destacó el mandatario en su cuenta de X.

"Dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado", agregó.

"Chile lo despide con respeto. Mis condolencias a su familia y al Partido Socialista", cerró.

Las condolencias del Gobierno

A través de redes sociales, el Gobierno lamentó "el sensible fallecimiento de Camilo Escalona, exdiputado, exPresidente del Senado, quien dedicó gran parte de su vida al servicio público y tuvo una extensa trayectoria política al servicio de Chile".

"Como Gobierno, expresamos nuestras condolencias a su familia, amigos, cercanos y al Partido Socialista de Chile, partido desde donde desarrolló su vocación política", indicó.