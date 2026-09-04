Las lluvias volverían a Santiago: Centro meteorológico pronostica hasta 12 mm diarios la próxima semana

04 sept. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

La primera semana de septiembre dio un descanso de las precipitaciones en Santiago, con temperaturas estables y días mayormente soleados. Sin embargo, en los próximos días este panorama podría cambiar radicalmente, ya que las lluvias regresarían en la Región Metropolitana.

El Instituto Meteorológico de Noruega en su reporte pronosticó que volvería a caer agua en la capital en la segunda mitad de la próxima semana, proyectando hasta 12 milímetros (mm) diarios.

¿Cuándo llovería en Santiago?

Según el organismo, las primeras precipitaciones caerían entre las 15:00 y las 21:00 horas del miércoles 9 de septiembre, aunque sólo se esperan 0,2 mm.

Lo más significativo sería el día siguiente, e incluso se espera que la lluvia continué durante la jornada del viernes 11 de septiembre.

Hasta 12 mm de lluvia diarios

En específico, el jueves 10 se pronostica un total de 12 mm, de los cuales 6,8 caerían después de las 21:00 horas. En tanto, 2,4 mm se registrarían entre las 09:00 y 15:00 horas, mientras que otros 2,4 entre las 15:00 y las 21:00 horas.

El reporte indica que en la jornada del viernes se presentarían 5,9 mm de lluvia. De ellos, 0,6 caerían entre las 07:00 y las 15:00 horas, y otros 0,4 entre las 15:00 y las 21:00 horas.

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