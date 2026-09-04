Así es el hotel en Rapa Nui donde se hospedaron actores de Hollywood durante el rodaje de "Wild Horse Nine"

04 sept. 2026 - 18:48 hrs.

¿Qué pasó?

Rapa Nui volvió a captar las miradas internacionales. "Wild Horse Nine", filmada durante cerca de tres meses en la isla, tuvo este 3 de septiembre su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde fue recibida con una ovación de 13 minutos.

Su debut no pasó inadvertido y las críticas internacionales la sitúan entre las producciones que podrían entrar en la carrera por los Oscar 2027, con especial atención en la actuación de John Malkovich y una destacada participación chilena de la mano de Mariana Di Girolamo. El propio actor destacó las particularidades del rodaje en la isla:

"Es uno de los lugares más remotos del planeta, y eso me parece un buen sitio para rodar", señaló Malkovich en entrevista con Vanity Fair.

En ese contexto, uno de los aspectos que ha despertado curiosidad es dónde se alojaron las estrellas durante su estadía en Rapa Nui.

Un hotel preparado para estadías prolongadas y de alto perfil

La película se sitúa poco antes del golpe de Estado de 1973 y sigue a Chris y Lee (John Malkovich y Sam Rockwell), dos agentes de la CIA que son enviados desde Santiago hasta Rapa Nui. Mariana Di Girolamo interpreta a una joven de izquierda que, en medio del convulsionado escenario político, establece una particular relación con uno de los agentes.

Ante esta trama, la producción debió radicarse por cerca de tres meses en Rapa Nui, lo que implicó un importante despliegue logístico para trasladar equipos técnicos, cámaras e incluso vehículos de época a la isla. Además, se contó con la presencia permanente de un representante local para resguardar el respeto por la cultura, la historia y el entorno natural.

Durante el rodaje, Sam Rockwell, John Malkovich y Mariana Di Girolamo se hospedaron en Nayara Hangaroa, un hotel ubicado frente al océano Pacífico, reconocido por su arquitectura inspirada en la cultura Rapa Nui y su integración con el entorno natural.

Así es el hotel en Rapa Nui donde se hospedaron los famosos actores

Nayara Hangaroa es parte de The Leading Hotels of the World (LHW), una de las colecciones de hoteles de lujo más reconocidas a nivel internacional. También ha recibido a otras figuras de Hollywood, entre ellas a John Travolta, bajo una política donde la discreción y el respeto por la privacidad de sus huéspedes son fundamentales.

"Se trató de una estadía muy reservada. Al ser una producción de este nivel, nuestra prioridad fue que pudieran sentirse completamente cómodos, por lo que mantuvimos protocolos estrictos de privacidad", explica Jorge Torres, gerente general de Nayara Hangaroa.

Con el paso de las semanas, la estadía se volvió parte de la rutina del lugar: "Se movían con total naturalidad, como si fuera su propia casa. Se les veía muy cómodos, tranquilos, instalándose en el bar o en espacios comunes, siempre con mucha cercanía y amabilidad con el equipo", contó Torres. Y agregó: "A pesar del revuelo que generaba la grabación, lograron pasar bastante desapercibidos. Eso también habla de la experiencia que ofrecemos: un espacio donde pueden sentirse protegidos, con privacidad y lejos de la exposición".

Entre las particularidades de la estadía hubo un requerimiento especial de Sam Rockwell. Durante las semanas que permaneció en Rapa Nui, su habitación también se convirtió en un espacio donde podía mantener su rutina de entrenamiento.

Así, el estreno de "Wild Horse Nine" en Venecia vuelve a poner a Rapa Nui ante los ojos del mundo. Esta vez, no solo por haber sido escenario de una producción internacional, sino porque sus paisajes y la participación chilena forman parte de una película que comienza a instalarse en la conversación de una de las temporadas de premios más importantes del cine.

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