Emblemática cafetería de gatos anuncia su cierre definitivo tras 10 años

04 sept. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Después de una década de funcionamiento, El Mundo de Dalí Catcafé anunció que cerrará definitivamente sus puertas durante octubre, poniendo fin a una historia que comenzó en 2016 cuando abrió como la primera cafetería con gatos de Sudamérica.

El anuncio fue realizado a través de una publicación en la cuenta de Instagram, en la que sus dueños compartieron un mensaje de despedida y agradecimiento a quienes visitaron el espacio durante estos años.

La cafetería invitó a sus clientes a aprovechar las últimas semanas de funcionamiento: "Queremos que septiembre y nuestros últimos días de octubre estén llenos de visitas, fotos, recuerdos, ronroneos, conversaciones y mucho cariño", expresaron.

Las razones tras el cierre

Desde Catcafé explicaron que la decisión se debe a motivos "muy importantes y reservados", aunque señalaron que han sido años complejos para quienes emprenden: "Llegó un momento en que entendimos que necesitábamos priorizar algo que muchas veces dejamos para después", indicaron en referencia a su salud.

Y agregaron: "Han sido 10 años intensos, hermosos, desafiantes y llenos de recuerdos que vamos a guardar para siempre. Aquí conocimos personas maravillosas, vimos crecer a nuestros gatitos, vivimos momentos felices, otros muy difíciles, pero por sobre todo, tuvimos la suerte de cumplir uno de nuestros sueños más hermosos".

En su mensaje también destacaron que el proyecto les permitió ser "pioneros en Chile" e inspirar a otros emprendedores a seguir un proyecto similar. Por ahora, El Mundo de Dalí Catcafé, ubicado en Condell 1225, en la comuna de Providencia, busca cerrar esta etapa creando los últimos recuerdos con sus visitantes.