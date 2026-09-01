Parque Arauco prepara una profunda transformación: Estos son los cambios que tendrá el icónico mall de Santiago

01 sept. 2026 - 08:39 hrs.

Parque Arauco prepara una de las últimas grandes etapas de transformación de su tradicional centro comercial ubicado en Kennedy.

La compañía proyecta intervenir el ala poniente, la zona más antigua del recinto, con una serie de modificaciones que incluyen el traslado de tiendas, nuevos locales comerciales y una renovada oferta gastronómica.

Un ala completamente renovada

El proyecto contempla la salida de Ripley del espacio que actualmente ocupa, además del traslado de Paris hacia esa superficie. La tienda ligada a la familia Paulmann se instalará en aproximadamente 16.500 metros cuadrados y, de acuerdo con lo informado, se convertirá en la más grande de la cadena en Chile.

“Esto nos pone en una liga distinta, sin lugar a dudas (...) La ambición era cómo cambiabas Parque Arauco de un centro comercial de dos pisos a un proyecto de uso mixto de nivel mundial. Ese era el sueño”, señaló Andrés Torrealba, gerente general de la División Chile de Parque Arauco, según consignó Diario Financiero.

Cerca de 70 nuevos locales

El movimiento de Paris permitirá liberar cerca de 11.000 metros cuadrados, superficie que será reconvertida en alrededor de 70 locales menores e intermedios. El plan considera tanto la llegada de nuevas marcas como la ampliación de algunos operadores que ya están presentes en el centro comercial.

“Hay marcas que claramente podrían estar en tiendas más grandes, con todo su producto, y que hoy día están más bien apretadas por la falta de espacio que tenemos. Una parte va a ser ampliar esas marcas y otra va a ser agregar tiendas nuevas que nos gustaría traer y que estamos explorando”, explicó Torrealba.

Más moda y gastronomía

La transformación también contempla intervenir el antiguo patio de comidas, donde se habilitarán 3.000 metros cuadrados destinados a tiendas intermedias de moda internacional. A esto se sumará una nueva oferta gastronómica, como parte de la renovación del sector poniente del recinto.

“Con esta remodelación completa y profunda de la zona poniente también queremos intervenir el estándar arquitectónico, de construcción y de materiales. Es una intervención relevante del centro comercial”, sostuvo el ejecutivo.

Un mall con más de 500 tiendas

Con las modificaciones proyectadas, Parque Arauco Kennedy pasará desde las más de 430 tiendas actuales a superar las 500 una vez que finalicen las obras. El recinto, que abrió sus puertas en 1982, también contempla otros componentes dentro de su transformación, entre ellos una torre de oficinas y un edificio residencial.

La renovación del ala poniente forma parte de la hoja de ruta de inversiones de Parque Arauco y se desarrollará por etapas. El plan considera además la conexión subterránea con la futura estación de Metro, mientras que la torre de oficinas contempla su entrega para el primer trimestre de 2027 y el edificio multifamily, con 414 departamentos en arriendo, está proyectado para 2028.