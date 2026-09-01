Subsidio a la Contratación: ¿En qué consiste el aporte que entrega hasta el 60% de un Ingreso Mínimo Mensual?

01 sept. 2026 - 09:00 hrs.

El Gobierno implementó el Subsidio a la Contratación, Línea de Activación Laboral, beneficio ejecutado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) que busca incentivar la creación de empleos formales. El aporte está dirigido a empresas que contraten a personas que se encontraban desempleadas.

¿En qué consiste la ayuda?

El beneficio entrega al empleador una bonificación mensual por cada trabajador o trabajadora que cumpla con los requisitos establecidos. El aporte puede alcanzar hasta el 50% del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) por cada trabajador y hasta el 60% del IMM por cada trabajadora.

¿Cuánto dinero entrega?

Considerando un Ingreso Mínimo Mensual de $553.553, la bonificación puede llegar a $276.777 mensuales por cada trabajador contratado y a $332.132 mensuales por cada trabajadora. El subsidio puede entregarse durante un máximo de cuatro meses y el dinero es recibido directamente por la empresa.

De esta manera, considerando siempre el monto máximo y el período completo de cuatro meses, el aporte podría llegar hasta $1.107.108 por cada trabajador y $1.328.528 por cada trabajadora. El beneficio está sujeto, en todo caso, al cumplimiento de las condiciones establecidas por el programa.

¿Quiénes pueden generar el beneficio?

Para que una contratación pueda acceder al subsidio, la relación laboral debe haber comenzado a contar del 15 de julio de 2026. La persona contratada debe ser mayor de 18 años y no registrar cotizaciones previsionales con ningún empleador durante los tres meses inmediatamente anteriores al inicio de la nueva relación laboral.

Además, la remuneración bruta mensual del trabajador o trabajadora no puede superar los tres Ingresos Mínimos Mensuales. Las empresas, por su parte, deben cumplir las condiciones establecidas por el programa, entre ellas tributar en Primera Categoría y tener el contrato registrado en la plataforma electrónica de la Dirección del Trabajo.

¿Hasta cuándo se puede postular?

Las empresas pueden postular al beneficio entre el 15 de julio y el 15 de octubre de 2026. El número de pagos depende del mes en que se realice la postulación: las solicitudes de julio y agosto pueden recibir hasta cuatro pagos; las de septiembre, hasta tres; y las de octubre, hasta dos.

SENCE verifica mensualmente el cumplimiento de los requisitos para efectuar los pagos. El beneficio está sujeto a que se mantenga vigente la relación laboral y se cumplan las demás condiciones establecidas en el programa. Cada empresa puede acceder a un máximo de 200 subsidios durante la vigencia de la iniciativa.

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