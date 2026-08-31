Llega a Chile "R15": Presunto líder del Tren de Aragua fue expulsado desde Perú tras operativo internacional

31 ag. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este lunes se concretó el ingreso a Chile, a través del Complejo Fronterizo Chacalluta en la Región de Arica y Parinacota, de Ibelmery Colina Maldonado, conocido en el mundo delictual como "R15". El ciudadano venezolano de 48 años es sindicado por la Fiscalía y las policías como un peligroso integrante de la cúpula operativa de una facción del Tren de Aragua en Chile, la cual está vinculada a diversos secuestros extorsivos y delitos violentos en la Región Metropolitana.

El arribo del imputado a suelo chileno se logró tras su reciente captura en la ciudad de Lima, Perú, luego de un despliegue de inteligencia policial transnacional encabezado por la PDI y la Policía de Perú. Gracias a las gestiones coordinadas entre las autoridades del país vecino y los organismos de persecución penal chilenos, se concretó una expulsión administrativa expedita, lo que evitó la dilatación de un proceso de extradición formal y permitió su traslado inmediato hacia la frontera para quedar a disposición de la justicia.

El perfil operativo de "R15" y la logística del cautiverio

Las indagatorias llevadas a cabo por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Secuestros (BIPE) de la PDI ubican a "R15" como un miembro clave dentro de la estructura del crimen organizado transnacional.

Sobre la relevancia del imputado y los ilícitos en los que participaba, el jefe de la BIPE Antisecuestros de la PDI, prefecto Hassel Barrientos, detalló la diversidad de delitos asociados a estas propiedades: "Esta persona estaba a cargo de los inmuebles utilizados por esta organización como lugar de cautiverio y además utilizados para otras actividades criminales tales como la destrucción de droga, punto de acopio de armas (...) y también su arriendo para personas extranjeras".

Un historial de extorsiones y secuestros en la capital

Entre los casos específicos que pesan en su contra figura el secuestro de un comerciante de fármacos ocurrido en mayo de este año. La víctima fue abordada en la comuna de Lampa y retenida por más de 32 horas en un inmueble de Cerrillos gestionado por el imputado, donde la banda exigía sumas de dinero a sus familiares. Asimismo, las autoridades investigan la participación de Colina Maldonado en el secuestro extorsivo de un empresario ferretero de 84 años, quien permaneció cautivo por más de 180 horas bajo la custodia de la red.

En esa misma línea, el prefecto Hassel Barrientos enfatizó el valor de la cooperación policial para ubicar al sospechoso en su intento de fuga por la región: "Es un trabajo en conjunto que permite identificar y seguir el rastro de esta persona cuando intentaba huir hacia el norte, precisamente hacia su país de origen o a otro país de la región. Se logra ubicar primeramente en la ciudad de Cusco en Perú y posteriormente se logra su detención en Lima".

Señal contra el crimen transnacional

Además de la orden de captura dictada por el delito de secuestro, "R15" registraba una notificación roja de Interpol y mantenía otras dos órdenes de detención pendientes por el delito de receptación. Desde la PDI valoraron la efectividad del procedimiento, remarcando que el trabajo conjunto entre la Fiscalía y el Equipo contra el Crimen Organizado y Delincuencia Organizada (ECOH) y las agencias internacionales envía un mensaje claro de que los imputados no lograrán eludir los procesos penales refugiándose en el extranjero.

El prefecto Barrientos subrayó la importancia estratégica de estas acciones internacionales para desarticular a los grupos criminales: "Es la señal que estamos dando como país, como autoridades, como agencias policiales... Es importante destacar ese trabajo en conjunto que permite activar estos protocolos y trabajar de manera internacional en la búsqueda y en la captura de estos líderes". Tras su ingreso por el paso Chacalluta, el imputado será presentado ante los tribunales de garantía correspondientes para su audiencia de formalización de cargos.