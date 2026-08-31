"Hay heridas que no sanan": Padre de Felipe Camiroaga lo recuerda a 15 años de la tragedia de Juan Fernández

31 ag. 2026 - 18:25 hrs.

Este miércoles 2 de septiembre se cumplen 15 años del accidente aéreo de Juan Fernández que terminó con la vida de Felipe Camiroaga y otras 20 personas. A una década y media de la tragedia que impactó a Chile, su padre, Jorge Camiroaga, mantiene vivo el recuerdo de su hijo y asegura que su ausencia sigue presente en su vida cotidiana.

A sus 89 años, Jorge Camiroaga conversó sobre cómo ha enfrentado estos años sin el animador. Para él, la figura televisiva que millones de chilenos conocieron siempre estuvo después del hombre que era en su hogar.

“Cuando alguien me habla del Halcón de Chicureo, de Washington o de alguna cosa que hizo en televisión, muchas veces sonrío porque yo estoy viendo otra película. Estoy viendo al niño que tuve delante mío muchos años antes de que existiera todo eso”, recordó en entrevista con La Tercera.

El padre del animador también reconoció que la partida de Felipe significó un quiebre profundo en su vida. “Son quince años, pero hay heridas que no sanan. Uno aprende a vivir con ellas. Yo tengo más hijos, a quienes quiero profundamente, pero la partida de Felipe fue un antes y un después en mi vida”, expresó.

Un recuerdo que permanece

Para Jorge, el paso del tiempo no ha significado dejar atrás la memoria de su hijo. Según explicó, Felipe aparece en situaciones cotidianas y no solamente cuando se acerca una fecha relacionada con su muerte.

“Yo no tengo un momento determinado para acordarme de Felipe. No es que llegue una fecha y entonces aparezca su recuerdo. Está metido en mi vida cotidiana”, relató.

El padre del exconductor de “Buenos días a todos” también contó que suele preguntarse cómo habría sido Felipe en la actualidad. “Yo sigo cumpliendo años y Felipe no. Entonces uno inevitablemente se pregunta cómo tendría el pelo, cómo sería su cara, qué cosas le preocuparían ahora, de qué se estaría riendo”, señaló.

Uno de los recuerdos más particulares que compartió fue el de un sueño en el que volvió a encontrarse con su hijo. “Una vez soñé con Felipe. Tenía el pelo largo, estaba vestido de blanco y lo veía muy contento”, contó.

El vínculo con Villa Alegre

Villa Alegre también ocupa un lugar especial en los recuerdos de Jorge. El animador tenía un estrecho vínculo con la localidad del Maule, donde disfrutaba del campo y los caballos, y parte de sus cenizas permanece en el Cementerio Parroquial del lugar.

“Estoy seguro de que el alma de Felipe sigue jugando por ahí, quizás andando a caballo. Creo que él hubiese estado contento sabiendo que quedaría para la eternidad en Villa Alegre”, expresó su padre.

A 15 años del accidente de Juan Fernández, Jorge Camiroaga reconoce que el recuerdo de su hijo permanece, no solo dentro de su familia, sino también entre quienes todavía se acercan para contarle lo que Felipe significó en sus vidas. Para él, esa permanencia constituye una de las formas en que la memoria del animador continúa vigente.

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