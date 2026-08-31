Comienza pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Quiénes lo reciben y qué requisitos deben cumplir?

31 ag. 2026 - 08:00 hrs.

Este lunes 31 de agosto se realiza el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), para las beneficiarias que mantienen vigente su derecho al beneficio y cumplen con las condiciones establecidas por el programa.

El aporte es administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y el proceso anual considera las rentas y cotizaciones previsionales correspondientes al año anterior.

¿Quiénes reciben el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer?

No es necesario realizar una nueva postulación para recibir el pago anual si la trabajadora ya es beneficiaria del programa.

El monto se entrega automáticamente a quienes mantienen el beneficio vigente y cumplen con los requisitos correspondientes. Entre las condiciones consideradas se encuentran:

Tener el beneficio activo y aceptado por el Sence.

Mantener los requisitos de vulnerabilidad social y nivel de ingresos brutos establecidos por el programa durante el año correspondiente.

Contar con el registro de las rentas brutas percibidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior.

Tener actualizado un medio de pago válido, ya sean datos bancarios o la preferencia de pago correspondiente.

El cálculo del beneficio considera las rentas brutas obtenidas durante el año calendario previo.

¿Qué ocurre con el pago anual?

El proceso contempla dos situaciones, dependiendo de la modalidad de pago escogida por la beneficiaria.

Por una parte, está la liquidación, que corresponde a las trabajadoras que optaron exclusivamente por el pago anual. En estos casos, el subsidio se calcula y entrega en un único monto acumulado correspondiente a los doce meses del año.

Por otra parte, se encuentra la reliquidación, que corresponde a quienes escogieron recibir pagos mensuales anticipados. Estos pagos corresponden a un adelanto del 75% del bono.

En este último caso, durante el proceso anual se realiza el cálculo definitivo. Si los pagos anticipados fueron inferiores al monto que correspondía según el cálculo final, se entrega un saldo a favor.

En cambio, si los pagos mensuales superaron el monto que correspondía de acuerdo con las rentas reales del año, la beneficiaria podría registrar un saldo en contra o tener que realizar una devolución.

¿Se puede postular actualmente al Bono al Trabajo de la Mujer?

De acuerdo con la información publicada, debido a la implementación progresiva de la nueva legislación sobre el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), actualmente no se reciben nuevas postulaciones al Bono al Trabajo de la Mujer.

Por lo tanto, se mantienen los pagos correspondientes a las mujeres que ingresaron previamente al sistema y que tienen su derecho vigente.

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