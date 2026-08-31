"Lo utilizan para poder enviar estafas": Así funciona la nueva estafa bancaria que parte con el RUT

31 ag. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

Las estafas bancarias continúan evolucionando y ahora los delincuentes están utilizando el RUT de sus víctimas para bloquear previamente sus cuentas, con el objetivo de posteriormente contactarlas y conseguir los códigos que permiten recuperar las claves y acceder al dinero.

La modalidad comienza con la recopilación de datos personales, como nombre, RUT y teléfono, obtenidos desde bases de datos, phishing o información disponible en internet. Con estos antecedentes, los delincuentes ingresan a las plataformas bancarias e intentan claves aleatorias hasta provocar el bloqueo de la cuenta.

Así comienza el engaño

Una vez bloqueada la cuenta, los estafadores llaman haciéndose pasar por supuestos ejecutivos del área de seguridad del banco. Le informan a la víctima que su cuenta fue bloqueada y que podría ser objeto de un fraude.

Luego comienza un supuesto proceso de recuperación de la clave. En ese momento, la víctima recibe un código de verificación por SMS o correo, que los delincuentes le solicitan para solucionar el problema.

Si la persona entrega ese código, los estafadores pueden restablecer la contraseña y tomar el control de la cuenta para realizar transferencias, compras o retiros de dinero.

“Nunca se va a solicitar ese código”

Especialistas y entidades bancarias han reiterado que jamás se debe entregar un código de verificación a alguien que llame diciendo ser funcionario del banco.

"Lo que hacen los atacantes es llamar a tu teléfono personal con información previa, como tu RUT, tu número de contacto, tu nombre completo, con lo cual lo que tratan es obtener tu confianza y generar el bloqueo de tu cuenta con estos datos previamente adquiridos", afirmó el especialista en ciberseguridad de la Universidad del Alba, Brayan Ávila.

El RUT, una pieza clave

Los especialistas advierten que el RUT es especialmente relevante para los ciberdelincuentes porque está asociado a numerosos servicios y trámites en Chile.

“Por eso es que el RUT es muy crítico a nivel de país, porque permite de alguna forma poder identificar una persona, y de alguna forma eso los ciberdelincuentes lo utilizan para poder enviar estafas, fraude, SMS, correo electrónicos de phishing, con información un poquito más precisa, con el fin de que las personas caigan”, precisó el director de Nivel4 Cybersecurity, Fernando Lagos.

La nueva modalidad se suma a otros engaños conocidos, como llamadas de supuestos familiares que piden dinero, falsos ejecutivos bancarios y mensajes que alertan sobre supuestos paquetes retenidos en Aduanas.