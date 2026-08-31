Cortes de luz afectarán a ocho comunas de Santiago este lunes: Revisa los horarios
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Diversas comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados este lunes 31 de agosto, debido a trabajos que se realizarán en distintos puntos de la capital.
Las interrupciones tendrán una duración de hasta siete horas, dependiendo del sector, por lo que se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias y revisar los horarios informados para cada comuna en el sitio web de Enel (pincha aquí).
Comunas con cortes de luz este lunes 31 de agosto
Lo Barnechea
Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
Ir a la siguiente nota
Quilicura
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Pudahuel
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Vitacura
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
Las Condes
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
La Florida
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Estación Central
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
Leer más de
Notas relacionadas
- Corte de luz afectará a cinco comunas de la RM este domingo: Revisa los sectores que estarán sin suministro hasta por ocho horas
- Durará hasta siete horas: Corte de luz afectará a sectores de siete comunas de la Región Metropolitana este sábado
- Nueve comunas de la RM tendrán cortes de luz este viernes: Se extenderán hasta por ocho horas