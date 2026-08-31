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Cortes de luz afectarán a ocho comunas de Santiago este lunes: Revisa los horarios

¿Qué pasó?

Diversas comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados este lunes 31 de agosto, debido a trabajos que se realizarán en distintos puntos de la capital.

Las interrupciones tendrán una duración de hasta siete horas, dependiendo del sector, por lo que se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias y revisar los horarios informados para cada comuna en el sitio web de Enel (pincha aquí).

Comunas con cortes de luz este lunes 31 de agosto

Lo Barnechea

Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

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Quilicura

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Las Condes

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Estación Central

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

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Maipú

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

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