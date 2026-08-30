"Queremos que esté limpio": Voluntarios pintan fachadas de edificios vandalizadas en casco histórico de Valparaíso

30 ag. 2026 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de personas, liderado por un empresario nocturno, está pintando las fachadas vandalizadas de Valparaíso, específicamente lo que ocurre en el casco histórico de la ciudad puerto.

La iniciativa ha llamado la atención positivamente de los vecinos, quienes dan cuenta de que el lugar está más limpio y ordenado.

El líder de esta iniciativa es el dueño de la sala de música "Trotamundos", ubicada cerca del lugar pintado, quien habló con Meganoticias Siempre Juntos.

Felipe Figueroa señaló que "llevamos un año acá y entendemos que el entorno es nuestra fachada, nuestro patio y debemos cuidarlo".

Añadió que "así incentivamos a los vecinos y los cercanos a mantenerlo limpio. Muchos nos decían que cuánto iba a durar y ya llevamos una semana. Así cuidamos nuestro entorno".

Para cerrar, insistió en que seguirán en la campaña "porque queremos que acá esté limpio. Incluso nos sentimos más seguros con el lugar más claro".

Todo sobre Valparaíso