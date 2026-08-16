Video muestra que sujeto armado rompió ventana del tren de Valparaíso: Lo hizo tras realizar presunto asalto y atacar a pasajero

16 ag. 2026 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un confuso incidente se registró durante la noche del sábado al interior de un vagón del Metro de Valparaíso, luego de que un hombre comenzara a golpear una de las ventanas para poder salir del tren.

El hecho ocurrió cerca de las 20:50 horas, minutos después de que el carro saliera desde la estación Puerto de Valparaíso en dirección a Limache. En registros compartidos en redes sociales se observa al sujeto golpeando con un cuchillo, un martillo y patadas uno de los vidrios del vagón hasta desprenderlo.

Según los primeros antecedentes y el relato de testigos, todo habría comenzado con un asalto al interior del tren, donde uno de los involucrados habría atacado con un arma blanca a otro pasajero. Ante esta situación, otro usuario habría activado el freno de emergencia.

Una testigo del hecho, identificada como Denisse, cuestionó el procedimiento durante la emergencia y aseguró que “faltó protocolo”. La mujer señaló que dentro del vagón había adultos mayores, un niño y que ella se encuentra embarazada.

“En ningún momento auxiliaron”, afirmó la testigo, quien además relató que los involucrados habrían comenzado el incidente antes de subir al tren en la estación Puerto.

Según su relato, una vez dentro del vagón, uno de los sujetos habría comenzado a comportarse de manera agresiva con los pasajeros. “Se notaba que estaba drogado y empezó a reaccionar así con la gente, como que tenía la intención de seguir asaltando”, sostuvo.

Posteriormente, según su testimonio, el hombre habría atacado a otro pasajero, que trató de quitarle un cuchillo. Carabineros llegó hasta el lugar para investigar lo ocurrido, mientras entre las evidencias encontradas en el vagón se mencionó el arma blanca, una billetera y tarjetas de crédito, antecedentes que deberán ser establecidos por la investigación.

La versión de EFE

Sin embargo, a través de un comunicado, EFE entregó su versión de lo ocurrido y explicó que “un sujeto comenzó a circular por el carro, molestando a un pasajero. Además, procedió a revisar los objetos de una cartera, aparentemente robada con anterioridad. Mientras manipulaba estos objetos, extrajo un cuchillo y el pasajero intentó arrebatárselo, resultando con una herida cortante en el pulgar de su mano izquierda”.

Además, la empresa informó que “el hecho activó de inmediato el protocolo de seguridad, concurriendo al lugar personal de EFE, Carabineros y Samu, alertados desde el Centro de Control de Tráfico tras la información emitida por la maquinista”.

“El personal de salud prestó los primeros auxilios al pasajero lesionado en el lugar, constatando que, afortunadamente, no se trataba de una herida de gravedad”, aclararon desde la compañía.