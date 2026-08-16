¿Comprar vehículo nuevo en agosto o septiembre? Cámara automotriz explica en qué fijarse

16 ag. 2026 - 11:27 hrs.

¿Qué pasó?

Agosto abre una pregunta para quienes están evaluando comprar un vehículo nuevo: ¿conviene concretar la operación durante este mes o esperar septiembre y el cambio de año modelo? Para la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (Cavem), agosto tiene una dinámica comercial particular.

Martín Bresciani, presidente del gremio, explica que “el sector tiene la costumbre de ofrecer atractivas ofertas a quienes estén dispuestos a sacrificar el año modelo 2027 con precios muy atractivos en modelos y versiones que están más rezagadas en su volumen de ventas”.

También explica que año modelo y año de fabricación no son lo mismo. El año modelo corresponde a una identificación comercial del vehículo y no necesariamente coincide con el año en que fue producido. Además, la introducción de un determinado año modelo puede variar según la marca y el modelo.

Por eso, esperar el año modelo 2027 puede ser una prioridad para algunos consumidores, mientras que para otros una oferta de agosto puede representar una alternativa más conveniente.

“Es una medida muy sana y ya extendida de convertir a agosto en un mes de ofertas irrepetibles. Los consumidores lo saben y lo aprovechan de forma muy decidida”, señala Bresciani.

Además, el precio es una variable central, pero no es la única. Desde la perspectiva de la organización, también deben evaluarse la marca, el concesionario y la proyección de la compra.

“El prestigio de la marca, el respaldo del concesionario y el valor de reventa son también variables muy importantes de considerar”, plantea el presidente de Cavem.

A estas variables se suman la disponibilidad, el equipamiento, la tasación del vehículo que se entrega, el financiamiento y las condiciones comerciales.

Finalmente, Cavem informó que durante el primer semestre de 2026 se registraron 742.447 operaciones de vehículos nuevos y usados, un crecimiento acumulado de 5,6% respecto del mismo período del año anterior.