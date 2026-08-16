Bono Bodas de Plata: Así puedes cobrar el beneficio monetario por 25 años de matrimonio

16 ag. 2026 - 12:02 hrs.

El Bono Bodas de Plata es un beneficio económico no estatal que entregan las cajas de compensación del país a las parejas que cumplen 25 años de matrimonio o Acuerdo de Unión Civil (AUC).

El monto de este bono depende de la caja a la que se esté afiliado, lo que actualmente varía entre $25.000 y $35.000. Del mismo modo, los requisitos para acceder a este beneficio familiar también dependen de la caja respectiva.

Según informa la asociación gremial Cajas de Chile, los afiliados que cumplan 25 años de unión matrimonial pueden cobrar el Bono Bodas de Plata en Caja Los Andes, Caja Los Héroes, Caja La Araucana y Caja 18.

¿Cómo se cobra el Bono Bodas de Plata?

Caja Los Andes

Entrega un monto de $35.000 por su bono Bodas de Plata. Para acceder a este, se debe estar afiliado al momento del aniversario, presentar el Certificado de Matrimonio o AUC del Registro Civil y la Cédula de Identidad (fotocopia por ambos lados). El plazo de solicitud es de 120 días corridos desde la fecha de aniversario.

Caja Los Héroes

En el caso de Los Héroes, el monto de su bono es de $25.000, siendo requisitos la presentación del Certificado de Matrimonio, las cédulas de identidad vigentes de afiliado y cónyuge, además de la Solicitud de Autorización y Pago de Prestación firmada (los que se obtienen en la sucursal virtual).

Caja La Araucana

Caja La Araucana explica en su sitio web que este bono de $25.000 es "un beneficio especial para pensionados afiliados" cuyo plazo máximo de cobro desde que se generó el beneficio es el 31 de diciembre de 2026.

La solicitud se debe hacer de manera presencial en una sucursal, presentando el Certificado de Matrimonio y la Cédula de Identidad del pensionado afiliado a la caja.

Caja 18

Por último, Caja 18 también considera este beneficio de $25.000 en su apartado de "Bonos Sociales Para Pensionados", siendo sus requisitos el presentar el Certificado de Matrimonio, la fotocopia del Carnet de Identidad del afiliado y el cobro dentro de los 120 días corridos posteriores al aniversario.

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