"Siento que logré hacer una diferencia": Mario Marcel defiende su gestión y cuestiona críticas a las cuentas fiscales

16 ag. 2026 - 09:41 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió su paso por el gobierno de Gabriel Boric y rechazó las críticas a la gestión fiscal de la administración anterior, asegurando que su principal aporte fue estabilizar la economía tras el período marcado por los retiros de fondos previsionales y las presiones inflacionarias.

En entrevista con el diario La Tercera, se le consultó si se arrepentía de haber formado parte del gobierno de Boric, a lo que respondió categóricamente.

“No, no me arrepiento, porque siento que logré hacer una diferencia, que es haber logrado estabilizar la economía. Y haber ayudado a restablecer una base sobre la cual se podía pensar en crecimiento, en desarrollo del país”, dijo.

“Ese era el momento más complejo de lo que en mi libro -La montaña rusa: Crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024)- llamo el shock populista. Y bueno, se terminaron los retiros, se logró, junto con el Banco Central, bajar la inflación, estabilizamos las finanzas públicas”, aseguró.

Sobre ese shock populista, relacionado con sacar dineros de la AFP, Marcel analizó que “los retiros no se habrían aprobado si no hubieran tenido además votos de los parlamentarios del gobierno de la época. Segundo, el tema no fue solo el primer retiro, sino las repeticiones posteriores. Y en eso el gobierno de Piñera no pudo ordenar a sus parlamentarios”.

El exministro, además, comentó las críticas a la administración anterior por el descontrol del gasto y la sobreestimación de los ingresos.

“De partida, no mantuvimos el mismo ritmo de gasto. Hubo varias rondas de recortes, incluido el inédito acuerdo para recortar gastos en la discusión del Presupuesto 2025. En materia de ingresos, hacia 2024 era incierto el resultado de la Operación Renta. Uno habría esperado que fuera más positivo que el año anterior, pero no lo fue”, agregó.

Y añadió que “además estábamos en la discusión de la ley de cumplimiento tributario, que tenía entre sus normas una serie de medidas que iban a generar ingresos una vez que se aprobara. Bueno, la Operación Renta fue más negativa y luego se demoró la aprobación del proyecto de cumplimiento tributario”.

“Y en 2025 la caída se produjo en la parte final del año, sin dejar mucho margen. Pero lo que me llama la atención es que sigamos teniendo esta discusión, cuando se acaba de aprobar una ley que no es que tenga un problema de estimación de ingresos; es una ley que asegura que vamos a pasar ocho años de mayor déficit producto de su aprobación”, expuso.

Sobre las críticas del actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, por estos temas, afirmó que “el ministro no tenía experiencia en el Ministerio de Hacienda, no tenía experiencia en el tema de las finanzas públicas. Probablemente se alarmó con algunas cosas que le informaron, pero si uno mira el informe de ejecución presupuestaria que salió hace un par de semanas y ve lo que ha sido la ejecución presupuestaria este año, lo que observa es que por el lado del gasto no hay ninguna anomalía, ni antes ni después del cambio de gobierno”.

“Eso es la evidencia más clara de que aquí no había nada particularmente anormal, excepto, por supuesto, tener un presupuesto apretado”, afirmó y aseguró que se hizo “mucho ruido que a mí en algún momento me preocupó, porque hay gente que está observando desde afuera, las clasificadoras de riesgo, los inversionistas, y poner en duda las estadísticas fiscales, más lo que perjudica al país que lo que beneficia políticamente”, cerró.

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