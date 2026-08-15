En un día podría llover lo que en cinco años: Meteoróloga de Megatiempo alerta por las precipitaciones en el norte del país

15 ag. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

En su reporte para Meganoticias Prime, la meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, alertó sobre los montos de precipitaciones que caerán a partir del lunes en el norte del país. La profesional indicó que en la ciudad de Antofagasta podría llover lo que en cinco años en un solo día.

Preocupación por lluvias en el norte

Cortés indicó que la responsable de estas lluvias es una "baja segregada", lo que explicó como "una burbuja de aire frío en mayor altura" que "trae consigo también gran cantidad de agua lista para precipitar directamente en la zona norte".

Según detalló, esta masa de aire frío "debería estar llegando el día lunes al territorio y comenzar a afectar entonces desde más o menos Antofagasta y Coquimbo incluso, hasta la región de Arica y Parinacota por la costa".

"En Iquique ya se están registrando las primeras precipitaciones, pero lo importante llega a partir de este lunes y debiésemos incluso registrar en Antofagasta lluvias para el día martes que van desde los 17 a los 20 milímetros aproximadamente", advirtió.

Este monto de precipitaciones es significativo, ya que, tal como le recordó el periodista Daniel Silva, esto representa la cantidad de cinco años de lluvia. "Exactamente, porque recordemos que en Antofagasta la lluvia normal (al año) es de 4,5 milímetros", le respondió la meteoróloga.

Pero eso no fue todo, ya que Cortés señaló también que "incluso, en la región de Coquimbo, este día lunes tendríamos aproximadamente la misma acumulación de lluvias, entre 17 y 20 milímetros".

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