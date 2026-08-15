Terremoto de magnitud 7,4 en Colombia deja 294 fallecidos: Pablo Cuellar reporta que continúan labores de rescate

15 ag. 2026 - 12:03 hrs.

¿Qué pasó?

A casi una semana del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia, la cifra de fallecidos aumentó a 294, mientras que los desaparecidos superan los 300 a nivel nacional. En medio de la tragedia, el enviado especial de Meganoticias, Pablo Cuéllar, constató en terreno las intensas labores de rescate que continúan en el sur de Cali.

Cuéllar se trasladó hasta el edificio Vanessa, una de las pocas zonas donde los equipos de emergencia aún mantienen la esperanza de encontrar personas con vida. Según los propios rescatistas, al menos tres sobrevivientes podrían permanecer atrapados entre los restos de la estructura de siete pisos que terminó completamente colapsada.

Equipos de emergencia, voluntarios y especialistas trabajan de manera incesante en el lugar, incluyendo un grupo internacional proveniente de Israel. Las labores se concentran en la remoción cuidadosa de los escombros para intentar localizar a las personas que podrían continuar con vida.

La emergencia también ha obligado a reforzar las medidas de protección para quienes participan en los rescates. Carolina Ramírez, funcionaria de Cali, explicó que “a partir de unos días venimos haciendo la implementación rigurosa y estricta de elementos de protección como son los cascos, lo que es el tapabocas, gafas, guantes, dado el riesgo biológico y que las estructuras están generando tóxicos en el ambiente”.

La funcionaria advirtió además sobre los riesgos asociados a la remoción de los escombros y a la descomposición. “Necesitamos articularnos y generar conciencia de que las personas usen estos elementos de manera obligatoria, independientemente de la jerarquía o de la agremiación a la que pertenezcan”, señaló.

A casi una semana del terremoto, Ramírez destacó la respuesta de los habitantes de la zona y la solidaridad que se ha generado entre los colombianos. “La situación es muy triste e impactante porque hace más o menos 100 años no sucedía un terremoto de esta magnitud, pero estamos tratando de condicionarnos y generar un aprendizaje en medio del proceso”.

Mientras continúan las labores de búsqueda, el enviado especial de Meganoticias destacó cómo los equipos de rescate mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los restos del edificio.

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