Matrimonio murió abrazado por derrumbe tras terremoto en Colombia: Una de sus trillizas también perdió la vida

13 ag. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las historias más dolorosas que ha dejado el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia ocurrió en Cali, donde una familia quedó atrapada tras el colapso del edificio en el que vivía.

Jairo Hernán Saavedra, su esposa, Victoria Caicedo, y sus tres hijas trillizas, Ana María, Sofía e Isabella, se encontraban en su departamento cuando ocurrió el movimiento telúrico el lunes 10 de agosto.

Con el paso de las horas, las labores de búsqueda permitieron establecer el destino de algunos de los integrantes de la familia, aunque la tragedia se profundizó a medida que los rescatistas avanzaban entre los escombros.

Los padres fueron encontrados abrazados

Durante la madrugada del miércoles 12 de agosto, los equipos de emergencia encontraron los cuerpos sin vida de Jairo y Victoria. Según relató una persona cercana a la familia, ambos fueron hallados abrazados entre los restos de la estructura, de acuerdo a lo consignado por Infobae.

El hallazgo generó especial conmoción entre sus familiares y amigos, quienes recordaron que la pareja permaneció unida hasta sus últimos momentos.

Poco después también fue confirmada la muerte de Sofía Saavedra Caicedo, una de las tres hermanas trillizas. Una allegada a la familia la recordó como una joven "llena de amor", rodeada por sus seres queridos.

Una de las trillizas fue rescatada con vida

En medio de la tragedia, también hubo un momento de alivio para la familia. Ana María, otra de las trillizas, fue encontrada con vida entre los escombros.

La joven sufrió múltiples lesiones y fue trasladada hasta la Clínica Imbanaco, donde pudo comunicarse con sus familiares para confirmar que había sobrevivido al derrumbe.

Sin embargo, la situación de la tercera hermana, Isabella, sigue siendo incierta.

El último recuerdo de Jairo

Entre los elementos encontrados durante las labores de búsqueda apareció también una parte de la colección musical de Jairo Saavedra.

Uno de sus amigos, conocido como DJ Prilla, contó que había compartido con él apenas horas antes del terremoto. Según su relato, Jairo era aficionado a la salsa y le había pedido escuchar una de sus canciones favoritas.

El amigo también recordó que el día anterior a la tragedia Jairo apareció junto a Victoria en un video en el que ambos compartían y bailaban con amigos.

El recuerdo adquirió un significado especialmente doloroso luego del colapso del edificio: los discos de Jairo fueron encontrados entre los escombros, convirtiéndose en uno de los últimos objetos que sus cercanos pudieron recuperar de él.

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