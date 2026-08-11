Periodista colombiano busca a sus padres y sobrina tras terremoto: "En cinco minutos ya tenía un video del edificio colapsado"

11 ag. 2026 - 11:21 hrs.

Cuando ocurrió el terremoto en Colombia, Carlos Aponte estaba en Bogotá. Como periodista, tomó su teléfono para informarse sobre lo que estaba pasando, sin imaginar que pocos minutos después vería en la pantalla las imágenes del edificio donde estaban sus padres y su sobrina, completamente colapsado.

Tras eso, rápidamente viajó hasta Cali para intentar encontrarlos. Sus padres, Carlos Arturo Aponte, de 62 años, y Estela Marín de Aponte, de 61, vivían allí desde hace 12 años. También se encontraba en el departamento su sobrina, Iliana Giraldo Aponte, de 10 años.

El domingo había sido un día especial para la familia, ya que su padre estaba de cumpleaños. Había salido a almorzar con su hija, quien posteriormente dejó a la niña en el departamento. Fue allí donde los encontró el terremoto. "Desafortunadamente, los cogió el temblor allá adentro y lo que sabemos es que el edificio se vino hacia el apartamento de nosotros", relató a Meganoticias.

Cinco minutos que cambiaron todo

Carlos se encontraba en un piso 11 en Bogotá cuando ocurrió el terremoto. Su primera reacción fue intentar comunicarse con sus familiares, pero las llamadas no tuvieron respuesta. "Desde ayer a las 7 de la mañana hasta hoy nunca me han contestado", contó.

Su trabajo como periodista hizo que además recibiera rápidamente imágenes de lo ocurrido. Sin embargo, esta vez no estaba viendo una emergencia como parte de su labor: estaba observando el lugar donde vivía su propia familia.

"Yo no quería ni mirar el celular, pero pues el terremoto fue muy temprano y en cinco minutos ya tenía un video de todo este edificio colapsado", relató.

Las complejas labores de rescate

Sus familiares estaban en el tercer piso del edificio, un factor que, según explicó Carlos, ha complicado las labores de los equipos de emergencia. "Si tú miras, parece que se ensanduchó el piso de nosotros. Entre el cuarto y el segundo piso nosotros quedamos en el medio", explicó.

Carlos comentó que utilizar maquinaria para remover los restos podría ser riesgoso, ya que cada elemento de la estructura debe retirarse de manera cuidadosa y calculada. "Remover cualquier pieza acá podría generar un colapso", advirtió.

Mientras continúan las labores, otros residentes también han sido encontrados entre los restos del edificio. El periodista relató que un vecino identificado como Alejandro fue hallado sin vida durante la madrugada.

Pese a ello, mostró cierto optimismo en que la búsqueda llegue a buen puerto: "Tenemos fe y tenemos esperanza".

Todo sobre Terremoto en Colombia