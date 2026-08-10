Michelle Bachelet llama a cooperar con Colombia tras terremoto: "La solidaridad no puede tener fronteras"

10 ag. 2026 - 22:37 hrs.

¿Qué pasó?

La expresidenta Michelle Bachelet expresó este lunes su solidaridad con Colombia luego del terremoto que afectó al país y llamó a fortalecer la cooperación internacional para apoyar a las personas damnificadas por la emergencia.

¿Qué dijo Michelle Bachelet?

En su cuenta de Instagram, la exmandataria y candidata a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó: “Un abrazo fraterno a las familias que han perdido a sus seres queridos, a quienes resultaron heridos y a todas las comunidades que hoy enfrentan momentos de dolor e incertidumbre”.

Por otra parte, aseguró que “en horas como estas, la solidaridad no puede tener fronteras”.

Por esta razón, hizo un “llamado a la comunidad internacional a acompañar a Colombia y a estar disponible para brindar toda la cooperación y asistencia que el país pueda requerir”.

“Frente a una emergencia de esta magnitud, debemos actuar unidos, con humanidad y solidaridad”, finalizó, en un mensaje que compartió en español, inglés y portugués.

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