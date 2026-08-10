Récord de 230 migrantes intentan llegar al Reino Unido en una sola embarcación

10 ag. 2026 - 21:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un récord de 230 migrantes cruzó el Canal de la Mancha en la noche del domingo rumbo a Reino Unido a bordo de una pequeña lancha neumática, segúm informó este lunes el servicio francés de salvamento marítimo (SNSM), en el más reciente ejemplo del aumento del número de personas hacinadas en una embarcación.

Entre ellos se encontraban al menos 20 niños a bordo cuando partió desde la costa nororiental francesa en medio de escenas caóticas, de acuerdo a reportes del SNSM.

La cifra supera el anterior récord de personas a bordo de una sola embarcación, establecido el mes pasado, cuando 165 personas lograron cruzar esta concurrida vía marítima.

Además, el hecho encendió las alertas luego de que la semana pasada, una lancha neumática con más de 150 personas a bordo que se dirigía a Reino Unido, se volcó en el Canal después de que su motor se incendiara, desencadenando una importante operación de búsqueda y rescate.

Advertencias de autoridades

El Ministerio del Interior británico, que no confirmó la cifra exacta de personas a bordo de la embarcación, condenó "las tácticas temerarias y peligrosas empleadas por las bandas criminales que facilitan estos cruces".

El portavoz del primer ministro Andy Burnham calificó de "impactantes las imágenes terribles (...) de bebés pequeños siendo subidos a estas embarcaciones no aptas para navegar".

Reino Unido lleva años tratando de frenar estos peligrosos y políticamente controvertidos cruces, que en los últimos años provocaron la llegada anual de decenas de miles de migrantes a las costas del sureste de Inglaterra.