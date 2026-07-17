Argentina reclama por "incursión" británica en el mar bajo su control: Buque zarpó desde las Malvinas

17 jul. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Argentina presentó una protesta formal ante el Reino Unido por la incursión del buque militar británico HMS Medway en aguas del Atlántico Sur, las cuales considera bajo su jurisdicción.

Según informó el diario El País, la Cancillería del país vecino sostuvo que la embarcación transitó sin realizar la notificación previa que establecen los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos Estados.

Buque zarpó desde las Malvinas

La reclamación fue entregada a la embajada británica días antes de hacerse pública. El documento cuestiona el recorrido del patrullero desde las Islas Malvinas hacia el estrecho de Magallanes.

De acuerdo al citado medio, el Gobierno de Javier Milei también afirmó que el episodio contradice resoluciones de Naciones Unidas relacionadas con la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

La provincia de Tierra del Fuego ya había denunciado el paso del buque y cuestionó que la administración nacional tardara en pronunciarse sobre el hecho, indicó el periódico.

La difusión de la protesta coincidió con la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial de 2026. Tras ese encuentro, los jugadores exhibieron una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas".

Milei aboga por la "vía diplomática"

La situación ocurre en medio de una relación compleja entre los ideales del presidente Javier Milei y el histórico reclamo argentino por las islas, tema que ha generado debate desde el inicio de su mandato.

Pese a las diferencias sobre el conflicto, el mandatario ha reiterado que la reivindicación de la soberanía argentina continuará por la vía diplomática.

"Por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio marítimo circundante", señaló el jueves en sus redes sociales.

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